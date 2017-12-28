地主盼一併徵收畸零地

新北市政府工務局27日舉辦同興路北延至康寧街道路新闢工程公聽會，土地徵收及地上物拆遷補助等備受關注。（林縉明攝）

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中國時報
／新北報導

新北市政府為改善汐止社后地區塞車問題，計畫新闢同興路北延至康寧街道路，預計將有30筆私人土地面臨徵收，市府工務局27日舉辦公聽會，出席地主擔憂，部分土地被徵收後恐變成畸零地，希望市府一併徵收。工務局表示，目前僅初步畫設徵收範圍，畸零地部分會視實際情況處理，至於土地徵收及地上拆遷費用也會依法辦理。

汐止社后地區近年來人口快速成長，加上鄰近台北市內湖區，每逢上下班尖峰時段車流量大，塞車嚴重，市府為分散車流，計畫開闢同興路北延穿越國道1號至康寧街道路，全長約150公尺，雙向各一快車道、機車道，開闢工程總經費上看30億。

因道路開闢涉及土地徵收問題，工務局昨在汐止區公所召開首次用地取得公聽會，公告工程及土地徵收範圍，市議員廖正良、白珮茹及地方人士到場關注，地主最關切土地徵收價格及畸零地如何處理，並希望能夠一併改善社后地區易淹水問題。

「公平、公正、公開！」廖正良表示，這條道路開闢後雖然改善塞車問題，但徵收土地過程應公開透明，並適度與地主溝通協調，連同排水、部分未徵收土依法徵收等一併納入考量，一次把塞車、積水問題處理好。

白珮茹則擔憂新闢道路後恐只是換個地方塞，治標不治本，且涉及土地徵收，經費龐大、影響層面廣，市府應該再詳細評估必要性及研擬配套措施，才能改善交通與積水，創造雙贏。

工務局表示，依土地徵收程序須召開2次地方公聽會，傾聽地方意見，昨天蒐集完建議後會彙整記錄，預計最快一個月後再開公聽會，屆時工程影響程度及相關設計會較明確；至於土地徵收及地上物拆遷補償，未來進入協議價購階段會再完整說明。

(中國時報)

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