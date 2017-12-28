花蓮街頭藝人證照 8縣市通用

花蓮縣文化局與7縣市合作，即日起通過花蓮縣考試的街頭藝人可至合作縣市換證演出，擴大演出版圖。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

街頭藝人福音！花蓮縣文化局推動街頭藝人證照制度變革，與新竹縣市、台南市、彰化縣、南投縣、台東縣及金門縣等7縣市文化局合作，共同推動街頭藝人跨區認證，花蓮縣內848組街頭藝人一次考照就可拿到8縣市演出許可證，無需另外考照，就能到合作縣市演出，擴大展演版圖。

花蓮縣每年街頭藝人考試，吸引全台各地身懷絕技民眾報名參加，花蓮縣街頭藝人截至今年12月，包含個人組733人、團體組155組共核發848組街頭藝人證照，即日起除可在花蓮縣內40處展演空間外，最遠還可到金門表演。

文化局今年陸續和全台7縣市合作推動街頭藝人跨區合作認證迄今，只要領有縣內核發並在有效期限內的街頭藝人證照者，就能到合作縣市換取街頭藝人證，無須重新考照，節省各地奔波考試成本，花蓮縣同樣也提供合作縣市街頭藝人換證服務。

雷姓街頭魔術師稱讚政策貼心，他表示，街頭表演失常難免，花蓮縣去年取消「集中一地」審查方式，分為北中南分區、分階段審查，不但不用「一試定生死！」現在拿著花蓮街頭藝人證還可以到外地展演，等於一次拿到8縣市的街頭演出許可證。

文化局長陳淑美說，縣內免費開放40處戶外廣場，包括花蓮鐵道文化園區、東大門夜市、石藝大街、陽光電城及太平洋公園等景點，除提供街頭藝人展演空間，並打造街頭藝人辦理活動、休憩、排練及資訊交流藝文平台，為花蓮街頭注入更多活力。

(中國時報)

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