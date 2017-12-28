竹光國中專科大樓啟用

新竹市竹光國中專科大樓27日落成啟用。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市打造「新校園運動」，在竹光國中建置才藝、學術並進的專科教室大樓，27日正式啟用，將做為音樂、表演藝術、數位學習等主體課程教室，讓學習更加多元。

少子化現象使然，新竹市在生育率飆高助長下，校園增班需求持續攀升，竹光國中建校以來因校舍不足，實施總量管制，讓不少有意到該校就讀的學生扼腕。

市府為此斥資9355萬元，在竹光國中興建專科大樓，配置16間專科教室，包含烹飪、音樂、表演藝術、多媒體教室等，可容納300多名學生，總樓地板面積達3621平方公尺。

市長林智堅27日與多名議員參加該大樓啟用典禮，並參觀學生上課情形，學生們展示烘焙成果，並邀林智堅一起參與多媒體課程，體驗為人像去背、合成。

「日後規畫與經費要一併到位，確實執行！」林智堅在致詞時，語重心長要求相關單位積極關注工程流程。據了解，竹光國中專科大樓於2015年7月動土，原預計去年底完工，卻一口氣拖了1年才啟用，工程進度引發外界質疑。

市府解釋，該樓因在施工期間變更設計，疑在溝通過程中，建築師與營造業者意見不一，導致工程落後，一度停滯4、5個月。

林智堅表示，施工期間他趕赴到竹光國中查看工程，細部了解興建情況，發現建築師和承包廠商在施工介面上出現不同步的情形，專科大樓在規畫上的設備設施都沒到位，他立即要求補上經費，以免孩子沒有設備可用。

(中國時報)

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