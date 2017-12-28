市府打造數位城市博物館

2017年12月28日 04:10 中國時報 馬瑞君 ／台中報導 ／台中報導

台中市首度與中央研究院、國立公共資訊圖書館合作推動數位文化，27日簽署合作協議書，宣示啟用「台灣數位文化統一入口網」、「台中學數位典藏資料庫」，將整合台中歷史記憶及文化資源，結合數位科技，打造數位城市博物館。

簽署儀式由市長林佳龍、中央研究院副院長黃進興、國資圖館長劉仲成代表簽署。市府邀具國家數位典藏計畫豐富經驗的中研院院士李德財，帶領文化局、數位治理局籌備處進行跨領域合作，推動台灣數位文化中心計畫。

林佳龍表示，未來實體館舍將座落於水湳智慧營運中心低樓層，期許台中除作為國家數位文化發展的示範縣市外，更產生磁吸效應，讓更多人參與建立台中城市願景。

李德財表示，此次與中研院及國資圖合作，採用「鏈結開放資料」標準與格式，進行數位資料建置與整合，希望由中央與地方攜手合作，承繼台灣過去的數位典藏成果，讓數位文化基礎建設在台中發芽。

文化局長王志誠表示，台中學數位典藏資料庫是發展台中學很重要的一環，蒐羅從史前時期到直轄市時期的影音和文本資料，涵蓋藝術文化、族群宗教、生態環境、社會經濟等層面，民眾也可策畫自己的台中記憶展覽。

「地方文化資產的數位未來」展覽，即日起到29日在市政大樓惠中樓1樓中庭舉行，展示台中學資料庫的精選藏品，包含古蹟及歷史建築等，並邀請民眾到場以手機進行互動遊戲。

(中國時報)