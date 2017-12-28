市府打造數位城市博物館

「地方文化資產的數位未來」展覽，展示台中學資料庫的精選藏品，民眾還以手機進行互動遊戲。（馬瑞君攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市首度與中央研究院、國立公共資訊圖書館合作推動數位文化，27日簽署合作協議書，宣示啟用「台灣數位文化統一入口網」、「台中學數位典藏資料庫」，將整合台中歷史記憶及文化資源，結合數位科技，打造數位城市博物館。

簽署儀式由市長林佳龍、中央研究院副院長黃進興、國資圖館長劉仲成代表簽署。市府邀具國家數位典藏計畫豐富經驗的中研院院士李德財，帶領文化局、數位治理局籌備處進行跨領域合作，推動台灣數位文化中心計畫。

林佳龍表示，未來實體館舍將座落於水湳智慧營運中心低樓層，期許台中除作為國家數位文化發展的示範縣市外，更產生磁吸效應，讓更多人參與建立台中城市願景。

李德財表示，此次與中研院及國資圖合作，採用「鏈結開放資料」標準與格式，進行數位資料建置與整合，希望由中央與地方攜手合作，承繼台灣過去的數位典藏成果，讓數位文化基礎建設在台中發芽。

文化局長王志誠表示，台中學數位典藏資料庫是發展台中學很重要的一環，蒐羅從史前時期到直轄市時期的影音和文本資料，涵蓋藝術文化、族群宗教、生態環境、社會經濟等層面，民眾也可策畫自己的台中記憶展覽。

「地方文化資產的數位未來」展覽，即日起到29日在市政大樓惠中樓1樓中庭舉行，展示台中學資料庫的精選藏品，包含古蹟及歷史建築等，並邀請民眾到場以手機進行互動遊戲。

(中國時報)

竹光國中專科大樓啟用 郭俊麟勉小球員 品性很重要

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。