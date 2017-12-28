郭秀珠挺黃偉哲 槓上顏純左

2017年12月28日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市長黨內初選，掀起同室操戈風波。支持黃偉哲的無黨籍議員郭秀珠，27日指控另名參選人顏純左抹黑攻擊，要顏不要活在舊仇恨中；顏純左則反批黃偉哲沒有堅持民進黨的民主價值，與涉及議長跑票、挑戰賴清德的非民進黨議員結盟。

郭秀珠表示，她與多位不分黨派的朋友成立「曾文溪後援會」，支持黃偉哲參選市長，但連日來卻飽受顏純左陣營的抹黑與攻擊。郭還強調，並不是她要選市長，奉勸顏純左不要只糾纏在是非難定的舊仇恨中，用抹黑攻擊的選舉手法無法獲得市民認同，應該回歸正軌。

郭秀珠還質疑顏純左身為民進黨台南市黨部主委，卻不斷進行負面選舉，破壞民進黨「和諧」的創黨精神，是不是應該基於黨務中立，辭去主委的職務呢？

顏純左則強勢回應說，從台南市議長選舉跑票事件，郭秀珠與李全教即聯手選正副議長，並阻擋投票，更在議會公然挑戰賴清德，因此郭秀珠申請入黨被他拒絕；如今黃偉哲與郭秀珠聯合成立曾文溪後援會，還要大家支持郭秀珠，身為民進黨市黨部主委，面對民進黨存亡危急之秋，對黨紀混亂十分擔憂。

顏純左指出，日前在白河後援會成立時，他曾公開說因議長選舉被開除黨籍的5位市議員，現在分別支持其他2位市長參選人，對於如此沒有堅持民主價值的人，現在卻站在準備參選市長的人身後，萬一這些參選人當選，台南市的發展將令人憂心。

顏純左更批黃偉哲沒有堅持民進黨的民主價值，與非民進黨議員結盟，因此他自己必須堅守崗位，堅持民主正義，守護民進黨員權益，維護民進黨創黨精神。

對此，黃偉哲陣營發言人郭國文表示，未來的台南市長最重要的責任是團結所有市民，不分黨派、不計恩怨，都是台南的一分子，都是團結的對象，如此才能帶領台南向前走。

(中國時報)