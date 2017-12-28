中油跨界研發 保健美容產品亮相

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中國時報
／嘉市報導

台灣中油公司27日在嘉義市發表綠能、科技研發成果，利用低價重質油研製精碳材料可用於鋰電池蓄電效能、玄米皮酵素及專利衣藻應用於綠色美容保養品、LED護眼燈具等環保綠能生活用品，琳瑯滿目。

台灣中油煉製研究所、綠能科技研究所因應2040年汽車全面電動化，未來科技環保的世界趨勢，以「乾淨能源」、「綠色生活」、「安全環境」及「活力健康」等4大主軸進行研發，並將與產業界合作技轉，市長涂醒哲、中油董事長戴謙及經濟部官員均出席成果發表會。

涂醒哲表示，他曾和行政院長賴清德報告集中型能源的風險高，因此他特別強調分散型發電的重要性，降低能源集中的風險，例如將太陽能小型化。

戴謙表示，台灣經濟發展以中小企業為核心，未來可和學校結合，中油將轉型成為「台灣中油綠能站」，其中的產能、儲能及用能必須結合社區的力量，並和煉製及綠能科技兩研究所共同來努力。

現場展示研發成果包羅萬象，生技組經理高艾玲博士與團隊開發玄米皮酵素的商品，製作出玄米皮天然酵素衣領精洗衣精、洗顏粉、美容保養品等。

企畫組張家林博士利用低價重質油研製精碳材料，用於電動巴士、動電車的鋰電池可以增加蓄電效能。此外，海洋紅藻的養殖技術開發出食品、飼料、醫療保健的原料，可用於保健食品。

(中國時報)

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