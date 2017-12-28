興隆公宅獨居客 死亡多日

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中國時報
／台北報導

北市府斥資20億的興隆公宅標榜優質大樓，近日卻有住戶爆料，有名獨居住戶陳屍多日才被發現，且該名住戶是社會局訪視案例，公宅雖然市府有委託物業管理公司管理，但多是針對硬體設備等公共空間維護，也令外界質疑公宅管理出現漏洞。

北市府社會局救助科科長蕭舒云表示，該名住戶是社會局長期訪視的案例，為一名年約60歲左右的單身男性，不過該名男子平時生活皆自理，還拒絕社工訪視、問安，若社工前往關懷「會生氣」，該男向社會局強調，若有需求會主動諮商，請社工不要打擾。

蕭舒云說，該名男子是在本月22日被社工發現死亡。由於近期氣溫驟降，社工啟動低溫關懷欲訪視，但電話無人接聽、也曾到居家查看並貼訪視單，不過一直都無人回應，也向鄰近醫院詢問狀況並報警，因都沒有下文情況不對勁，再次訪視時取得家人同意破門而入，才發現該男早已死亡。

蕭舒云說，該男子平時健康狀況良好，並沒有慢性病與特殊疾病，驗屍結果是自然死亡，但死亡時間無法確定，目前已通知該男的國外家屬回國做後續處理。

雖然市府有委託物業管理公司管理，但多是針對硬體設備等公共空間維護。

至於該棟房間，都發局表示，該戶屬於原安康平宅保障戶，清潔、整理後將會通知安康平宅的候租戶詢問是否願意承租。

(中國時報)

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