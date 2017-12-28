廈門遊客 金門淨灘賞蚵田

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中國時報
／金門報導

來自廈門的「中國新天國際會展企業公司」員工一行87人，27日在金門縣水試所員工的導覽下，浩浩蕩蕩走進已有430餘年歷史的古寧頭北山蚵田，一睹「海上兵馬俑」的壯觀地景，同時也在北山出海口撿拾來自對岸的垃圾，在和煦的冬陽下，共度一個不一樣的境外假期。

新天國際會展是中國大陸規模最大的海外石材展組團機構，此次來自廈門的87名員工循「小三通」來到金門，進行3天2夜的「漁村工作假期」，不同於一般團隊、自由行旅遊的觀光模式，讓大家都感到十分新鮮。

在金門縣水試所員工帶領下，大伙兒分成2組，一組攜手走進古寧頭蚵田，體驗寒風中擎蚵，「粒粒皆辛苦」的蚵民海上生活；另一組則在北山出海口沙灘，彎腰撿拾來自對岸的海漂垃圾。

這群攜手走在泥濘灘塗上，非常不一樣的大陸「遊客」，很開心與傳說中的「海上兵馬俑」，一根根矗立在海中央的蚵樁站在一起，聽說這裡曾是「古寧頭戰役」國共激戰的戰場，更是高興說道：「兩岸和平真好！」讓大家可以跨海前來度假。

金門每年自對岸湧進500公噸的海漂垃圾，兩岸「垃圾小三通」也讓這群遊客覺得不可思議，大家用心撿拾大大小小的垃圾，還在水試所員工指導下，將它們一一集中分類，還給海灘美美的原貌，也不忘用手機紀錄自己在金門「做環保愛地球」的一刻。

(中國時報)

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