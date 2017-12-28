基隆粉料廠 閒置16年堆垃圾

2017年12月28日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆粉料廠16年前歇業後，新業主接手申請變更地目，打算興建複合式住宅，結果至今仍毫無動靜，議員和當地里長呼籲市府加速開發案，讓地方得到發展機會；基隆市政府都發處表示，麵粉廠開發案會持續推動。

位在基隆市安樂區的基隆麵粉工廠占地約2.2公頃，於日據時期創立，台灣光復後由台灣農林股份有限公司接手管理，主要從事麵粉加工製造，直到2000年才歇業關廠。

過去曾有電影業向市府申請將粉料廠由工業區變更商業區，開發電影院和複合式商場，不過因為業者內部財務危機，使得開發案胎死腹中；2010年改由國富開發公司接手，申請變更地目興建複合式住宅，結果至今依然悄無聲息，也讓地方民眾大失所望。

當地樂一里長郭時福說，粉料廠開發案持續停擺，不時有民眾隨意丟棄垃圾，成為環境髒亂點，希望市府加速開發。

市議員秦鉦表示，按照都市計畫規定，基隆粉料廠由工業區變更為商業區後，業者須回饋20％土地給市府作為公設保留地，可興建停車場、圖書館和市場，但如果業者持續「養地」，回饋措施將淪為空談；市議員洪森永則認為，基隆粉料廠最好按原初計畫，轉型為影城和遊樂場，可促進地方繁榮與就業機會。

都發處說明，基隆粉料廠開發案去年2月送內政部都委會審查，因為中央和基隆市都委會各有意見，目前開發案重新退回市府，會持續和業者溝通，完成補件後再送中央都委會審查。

立委蔡適應指出，由於基隆市府希望納入周邊軍方土地一併開發，在他極力協調下促成軍方同意撥地，期盼市府能繼續推動開發案，協助地方發展。

(中國時報)