市府促開臨時會 藍：提具體版本

2017年12月28日 04:10 中國時報 陳世宗 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市議會未能在定期會完成台中市政府107年度總預算案審查，市長林佳龍27日呼籲市議會盡速開議完成審議，讓市政不中斷。國民黨團則指出，該黨團善盡監督、替市民嚴格把關每分公帑的責任，等市府提出具體版本後，再開議討論。

林佳龍27日說，台中市正在大建設階段，每分錢都用在刀口上；元旦起有許多新政策將上路，需要預算才能支持。對於市府編列的預算，市議會當然有權利審查，但不應流會擱置。

國民黨團書記長李中說，107年度預算審查最後1天，府會雙方仍無共識，該黨團拒絕通過浮濫預算！林佳龍執政3年來，預算編列浮濫，多次違法動支預算，若草率通過預算，不僅違反預算審查程序、更違背市民付託。

國民黨團指出，建設局提出自刪路平專案5億元、交通局（捷運工程處）提出自刪台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫23億6400萬元，這些都是可留給市民長期使用的資本門建設計畫，並非黨團要刪除的宣傳、活動經費。

市議員顏莉敏表示，根據《預算法》規定，「總預算之審議，如不能依期限完成，除新增計畫外，原訂計畫或上年度執行數，覈實動支。」

市府強調，107年總預算未過，將影響社會福利、交通建設、產業發展等各項重要市政推動及市民權益，將持續與市議會各黨團溝通，讓預算早日通過。

(中國時報)