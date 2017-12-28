全球保生大帝 明年學甲大會師

2017年12月28日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

由學甲慈濟宮等多間主祀保生大帝的宮廟所發起的「世界保生大帝廟宇聯合總會」已經正式成立，目前已有包括大陸、台灣、及東南亞地區逾200間宮廟加入，明年1月20日將在學甲舉辦首次會員大會，屆時各廟宇的保生大帝將齊聚學甲，將是一場難得的宗教盛會。

全國保生大帝廟宇聯誼會在1989年設立，當時由學甲慈濟宮董事長周大圍擔任會長，並開啟與大陸的宗教謁祖交流，後來由台北市大龍峒保安宮接下會長職務至今，感於近年交流幾乎中斷，在多間宮廟聯合下，另外成立「世界保生大帝廟宇聯合總會」，全台約400間供奉保生大帝的廟宇，已經有一半加入。

學甲慈濟宮董事長王文宗表示，首次大會將由學甲慈濟宮主辦，大觀音亭暨祀典清濟宮負責籌備委員會主委宮，更邀請大陸福建白礁慈濟宮、青礁慈濟宮、花橋濟宮3家祖廟，擔任榮譽總會長，象徵信仰根源同出一脈，宗教不分彼此，不受政治問題干擾。

王文宗說，保生大帝是台灣民間的重要信仰，學甲慈濟宮百年來每逢祭典，還要到河邊舉辦上白礁儀式，就是紀念先人從福建渡海而來，仰仗神明保佑，先民在台開墾無災無病，保佑蒼生不分彼此，明年大會除宣揚此理念外，各廟宇主祀神像也將齊聚一堂，並舉辦相關的專題演講，是宗教界一大盛事。

(中國時報)