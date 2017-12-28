信鴿產學合作 力拚產業升級

一鴿文創公司與屏科大合作簽訂策略聯盟，希望透過產學合作提升信鴿產業。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

台灣養殖信鴿有7萬多人，從事相關產業超過30萬人，產值驚人。一鴿文創公司長期從事信鴿產業，常遇到鴿友在養鴿、育種、運輸、管理、傳染病等各方面問題，因此和屏東科技大學合作簽訂策略聯盟，透過產學合作讓信鴿產業升級。

雙方27日簽訂策略聯盟，屏科大校長戴昌賢、一鴿文創公司董事長何幸芳，及台灣鴿病權威教授蔡信雄等人共同參與。

戴昌賢說，屏科大一直推動智慧農業跨領域合作，若能結合現代科技及大數據，對信鴿產業很有幫助。

何幸芳說，信鴿文化是台灣在地文化一環，這次和屏科大建立策略聯盟，除了針對鴿友需求提供相關經驗與技術，未來對環境管理、傳染病預防等更大目標也能合作。

計畫主持人屏科大教授莊國賓說，學校目前有信鴿疫苗診斷、健康管理等課程，有相關論文發表，也有學生進行研究。他說，很多人把信鴿當成賭博，但並非如此，要養出一隻冠軍鴿必須投入許多心血及時間，所以可稱作是一門事業，和靠機率的賭博完全不同。

國內信鴿界權威蔡信雄是屏科大退休教授，曾在學校講授「賽鴿學」課程，吸引爆滿民眾聽課。他說，如何以現代化方式幫助賽鴿飛得更快更準，就像培育運動員一樣，唯有靠科學和知識，例如種苗診斷、基因判讀等，是很專業的領域。

(中國時報)

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