恆性嘉措仁波且 受封子爵

喬治亞皇室最高首領皇太子殿下（左）封授子爵貴族冊封令給恆性嘉措仁波且（右）。（世界佛教正心會提供）

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中國時報
／台南報導

0206台南大地震即將屆滿兩周年，地震發生時，曾在台南市立殯儀館舉辦消災加持法會的世界佛教正心會恆性嘉措仁波且，最近被喬治亞共和國皇室最高首領大衛．巴格拉季昂．德．穆赫拉尼（H. R. H. David Bagration de Moukhrani y de Zornoza）皇太子，親自冊封為子爵，爵位世襲的殊榮。

恆性嘉措仁波且轉世於台灣嘉義，是世界佛教正心會指導上師庫頓尊哲雍仲尊者第五世，也是H.H.第三世多杰羌佛在台法嗣弟子。

恆性嘉措仁波且是亞洲史上第一位在台灣以五體投地大禮拜羌佛和度母，環島1100公里，代眾生消業的苦行大悲修行者，成為台灣歷史長頭禮拜第一人。

恆性嘉措仁波且12月12日在奧地利維也納列支敦士登親王的宮殿，獲喬治亞共和國皇室冊封，皇太子殿下親自頒授世襲子爵冊封令給恆性嘉措仁波且，這項冊封令，是經過喬治亞共和國法務部公證，英國外交部公證，西班牙歐盟公證，以及奧地利外交部公證認可。

冊封典禮氣氛莊嚴隆重，在眾多來自世界各地的貴賓慶賀見證下圓滿完成。

不僅獲頒世襲子爵，恆性嘉措仁波且另被授予貴族族徽、貴族族旗、袖扣、胸勳、戒指火印章等代表皇室貴族子爵身分之配件，並授予皇鷹大十字勳章及皇冠勳章，成為全台灣唯一擁有王公貴族世襲子爵的爵位。

(中國時報)

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