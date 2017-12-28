彩虹義賣 障礙兒忍淚做藝品

「彩虹義賣」是花蓮縣吉安鄉宜昌國小資源班的傳統活動，身心障礙學童在老師指導下，用毛線纏竹筷製作裝飾飾品，學童一度因為覺得太難而落淚，完成後又擔心賣不出去，不過，看到有客人上門選購一下子信心大增，還熱心叮嚀客人要掛在適合的地方。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

「彩虹義賣」是花蓮縣吉安鄉宜昌國小資源班的傳統活動，身心障礙學童在老師指導下，用毛線纏竹筷製作裝飾飾品，學童一度因為覺得太難而落淚，完成後又擔心賣不出去，不過，看到有客人上門選購一下子信心大增，還熱心叮嚀客人要掛在適合的地方。

資優班教師林嘉琦指出，義賣活動是宜昌國小每年固定活動，集結資賦優異學童與身心障礙學童，對資優學童來說，如何領導與被領導，彼此相互合作，對身心障礙孩子而言，則可以增加社會參與度。

義賣活動從學期初就開始籌畫，每年義賣所得都會選擇主題，今年學生票選決定要以「環保」為主軸，義賣攤位不提供任何塑膠器具，讓學生體驗「減塑」運動，義賣款項也將全數捐助環保相關的基金會。

資源班教師沈盈君說，從手工製作中，訓練學童專注力與手部肌肉發展，對身心障礙學童而言，毛線纏繞竹筷必須專注、控制手部肌肉，每個動作都考驗學童耐心，不少學童遇到挫折就想要放棄，甚至大哭直呼不要做了。

「這是要義賣的，是要幫助更多人的。」沈盈君說，在老師們不斷鼓勵學童下，學童們忍著眼淚一圈一圈纏繞，完成一個作品後就產生信心與成就感，雖然愈做愈好，但也開始擔心沒人購買，義賣現場看到自己的作品被買走，孩子頻頻交代，一定要把作品掛在合適的地方。

校長李國明指出，義賣活動讓身心障礙、資優班學童從製作到銷售，訓練專注力也練習與人溝通，強化學生人際互動能力。

(中國時報)

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