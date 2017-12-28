竹縣表揚133績優單位

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中國時報
／竹縣報導

感謝「那默默的一群！」新竹縣政府環保局27日舉辦環保績優單位頒獎典禮，總共頒贈17個獎項，獎勵133個單位、個人捲袖為環境的付出，其中還包含低碳社區、環保寺廟評選等，期望藉由這些「模範」的示範，引領更多人注重周邊環境、降低對地球的負擔。

新竹縣長邱鏡淳、環保局長黃士漢等人27日出席頒獎典禮，邱鏡淳表示，環保工作吃力不討好，願意主動承擔並不容易，因此感謝所有環保夥伴不計較、願意付出，維持良好的環境。

27日所頒贈的獎項多達17個，包含「新竹縣空氣汙染減量優良廠商」、「優良環保寺廟評選」、「新竹縣低碳社區行動標章」、「檢警環偵察隊有功人員」等，獎勵願意對環境友善的個人及團體，像是寺廟自主封爐、環境維護認養、推動員工接駁車等，降低環境負擔。

新竹縣環保局指出，2015年啟動「新竹縣環境維護認養資訊平台」，整合政府、企業、民眾的力量，維護整體環境，另外，為了推廣綠色消費及生活，環保局也拍攝短片「阿衡的故事」，以演員自身經歷，分享生活、消費「當省則省、當用則用」，在各方面均能落實環保。

另縣府也規畫未來4年環保政策，包含打造1個國際環境教育園區、10座環保公園、100個低碳社區、1000處綠視界及1萬點自掃門前雪等，從志工、社區、學校及企業等，打造低碳環境。

(中國時報)

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