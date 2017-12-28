防災魔法學校 感受地震、海嘯威力

2017年12月28日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

加深民眾防災觀念，921地震教育園區推出地震防災特展，融入「防災魔法學校」，分別以認識震災、地震警戒、應變行動與防災風水為主軸，展館內並有世界博物館唯一的「依台灣實際地形為模型」海嘯池，以身歷其境方式讓防災教育更生動。

踏進展場內，首先映入眼簾的是長形海嘯池，策展人蔣正興指出，這座海嘯池以台灣墾丁地形為設計，模擬海嘯來時的情況，希望讓民眾透過實際操作，了解在台灣已長達150年未發生的海嘯確實可能威脅大家。

接著還有由中央氣象局、水土保持局提供的180度海嘯環景、地震VR體驗與土石流防災擴增實境等展品，在海嘯環景中，站在圓形空間內，可身歷實境感受日本311海嘯時，大波浪水流席捲至沙地上的情況，展場內另陳列有早期使用的「威赫式地震儀」等各種展品。

921地震教育園區指出，地震防災特展以「防災魔法學校」方式呈現，民眾還能透過體感遊戲、互動螢幕闖關遊戲等設計考驗觀展成效，過關就能成為對抗地震的魔法師。

身兼魔法學校校長的國立自然科學博物館館長孫維新指出，地震防災展策畫1年多終於面世，未來包括921地震教育園區、竹山車籠埔斷層園區與鳳凰谷園區，都將以實際體驗方式達到教育目的，讓民眾親身感受。

(中國時報)