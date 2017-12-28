奇美食品幸福頌 明年展店

成立近半世紀的奇美食品，預計2018年底將開首家門市（曹婷婷攝）。

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中國時報
／台南報導

成立近半世紀的奇美食品，是國內首屈一指的冷凍食品業，著眼於台灣烘焙業年產值上看千億，奇美食品宣示將跨足烘焙市場，並自創「幸福頌」烘焙品牌，從目前附設咖啡門市的模式，走向街邊展店，預計2018年底將開首家門市。

冷凍食品跟熱騰騰出爐麵包，一冷一熱，卻都緊扣民生息息相關的食品產業，因應台灣烘焙業年產值達千億，奇美食品搶攻烘焙市場大餅，27日由奇美食品總經理宋宗龍發表9支麵包及4支年輪蛋糕共13個烘焙品項，涵蓋日式、台式與歐式口味，希望征服消費者味蕾。

宋宗龍說，奇美食品早年從外銷冷凍調理鰻魚為主要經營項目，隨時代變遷，也以鮮肉包和大燒包，打開國內冷凍調理市場，冷凍產品為發展主軸外，1999年也成立西點部，但早年著力於鳳梨酥，近來開始致力烘焙事業發展。

今年4月即與日本知名麵包大師小倉孝樹共同合作推出幸福吐司，曾創下一天賣出上百條的佳績，歷經半年研發、調整，再度發表新品。新品問世同時，也意味著奇美食品投入烘焙業趨於成熟，預計明年底將以「幸福頌」品牌，先在台南開設第一家街邊門市店。

奇美食品強調，以往烘焙業只附屬在全台10家咖啡門市，通路並不廣，為了開拓新的事業版圖，明年烘焙業將積極展店，預計台南首開第一家門市，接著也會往台北展店，將戰線從南部延伸到北部。為了讓消費者嘗鮮，幸福頌系列商品即日起也於全台奇美食品門市販售。

(中國時報)

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