梅山文化祭 復古粥呷免驚

2017年12月28日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣將在明年1月連續兩個周末舉行「2018梅山汗路文化觀光祭」活動，為復刻「汗路糜仔坑」歷史，文化觀光局將活動當天請在地老總舖師以直徑3公尺的大鐵鍋，烹煮融合在地食材的「天下第一山海平原復古粥」供千人呷免驚，另配合「復古小梅市集」，文觀局也嚴選出梅山9大伴手禮，將在活動期間一併展售。

明年1月6日、7日和13日、14日連續兩周周末，梅山汗路文化觀光季在梅山公園停車場登場，除有彭恰恰、Under Lover、許富凱、溫瀚龍等藝人領軍演出，6號中午號稱天下第一鍋的「梅山汗路復古鹹粥」將正式開鍋，足供千人免費享用。

27日文觀局舉辦記者會，縣長張花冠、縣議會祕書長黃尚文、文觀局長許有仁等人一起煮粥，張花冠說，千人大鍋粥匯集嘉義的好食材，包括放山雞、黑毛豬、竹筍、香菇、茶葉、虱目魚丸、蝦子等好料，一次就可以吃到嘉義的山珍海味，讓人回味無窮。

另為打造梅山地區特色伴手禮，文觀局事前已透過網路、多方評分，嚴選出梅山9大伴手禮，包含梅山高山茶、醬油、烏龍茶籽油、文創商品、嘻香糖等，並請來知名設計師陳俊良協助設計伴手禮包裝，融入更多梅山意象，昨陳俊良也出席記者會，表示伴手禮包裝簡約，就像梅山人的樸實、熱情。

(中國時報)