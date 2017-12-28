刷卡免費搭公車 優惠遊科工

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中國時報
／高雄報導

高雄目前推動「冬季大眾運輸免費措施」，鼓勵汽機車族在空汙嚴重的冬天，改搭乘公共運具以降低空汙，高雄科工館不定期展出舉辦不同主題科學體驗活動及展覽，交通局歡迎市民朋友搭乘高雄市60、73、紅28等公車前往。

科學工藝博物館為高市著名觀光景點，除了定期主題展覽外，不定期也有規畫不同科學體驗活動；為培養小小主人翁對於科學的認知及熱忱，2018科工館冬令營活動已經開跑，內容包羅萬象，包括幼兒創藝、玩具科學、動力機械及樂高與機器人等多項實際體驗活動。

交通局指出，目前行經科工館公車路線有60、73、紅28等公車，60公車主要行經高雄火車站、長庚醫院；73公車主要行經捷運衛武營、後火車站；紅28主要行經捷運後驛站及後火車站等站，交通局籲請民眾及外地遊客多加利用免費公車前往。

另高雄客運持續推動搭乘60覺民科工幹線「科工館站」下車的民眾，就能獲得一張科工館優惠券，持券可購買科工館展示廳大人70元（原價100元）或學生50元（原價70元）等優惠票價(不含付費特展)。

交通局長陳勁甫說，到明年2月底前，民眾上下車刷一卡通（iPass）、悠遊卡（EasyPass）、遠鑫卡（HappyCash）即可免費搭市公車。建議民眾前往科工館參與體驗活動及遊憩，可多加利用60、73、紅28等市區公車。

(中國時報)

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