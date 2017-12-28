前台鐵副局長涉貪 判5年6月

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中國時報
／台中報導

前台鐵副局長鍾朝雄等7人，在辦理南迴線南太麻里溪橋案等8項工程時，接受掮客招待喝花酒，包庇廠商取得共11.4億元台鐵工程標案；其中前台東工務處職員張進財還曾接受性招待，南迴線南太麻里溪橋工程卻因施工不良而延宕。台中高分院27日依貪汙等罪判鍾5年6月徒刑，其餘13名官商各判14年到10月不等。

台鐵自2010年起辦理南太麻里溪橋案、大甲清水后里無障礙電梯興建工程、後庄等站更新工程等8項工程；其中南太麻里溪橋因接連受到莫拉克、凡那比颱風重創而中斷，急需重建。

判決書指出，鍾朝雄等人經辦這些工程時，多次洩露底標使廠商取得標案、工程期間驗收放水。全聖公司以3.9億元低價標得南太麻里溪橋工程，竟套用1998年曾文溪橋工程藍圖施工，且違法轉包，造成樑帽過寬、後續無法施作，其間全聖被發現違法轉包，鍾等人卻未依合約沒收2400萬元保證金，也未求償每天40萬元的逾期違約金。

鍾朝雄等人被查出，期間接受包商兼掮客陳建志招待，到台中多家酒店喝花酒，超過200次，接受招待費用近千萬元。陳男因而取得工程底標及相關規格，洩露給全聖等廠商得標，並趁機販售自己開設的潤凱公司鐵道材料。一審依貪汙罪判鍾10年2月。

(中國時報)

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