代理市長訪職人 宣揚創作環境

2017年12月28日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

行政院長賴清德任台南市長時，最愛引述葉石濤「台南是一個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」代理市長李孟諺近來拜訪台灣原創動畫《小貓巴克里》導演邱立偉、剪紙藝術家楊士毅等在地職人，盼藉由他們的故事，鼓舞更多人來台南定居發展。

台南被貼上「慢活」標籤，卻也予人薪水不高之感，年輕人感嘆就業不易、薪情不好。不過，卻也有一些年輕人選擇在家鄉開創事業版圖。有別於動畫向來集中北台灣刻板印象，近年在國際影展闖出名號的studio2團隊，卻是不折不扣made in台南，今年也以《小貓巴克里》本土原創動畫入圍金馬獎。

《小貓巴克里》以影集問世，曾獲台灣金鐘獎最佳動畫與韓國首爾國際動畫影展評審團特別獎，在海外超過33個國家地區播映，導演邱立偉不只在故鄉成立動畫製作公司，今年推出首部同名動畫長片，全片以台南為場景，充滿濃濃台南味。

「一個成功的動畫，可以變成一個城市的象徵。」李孟諺說，很多人到日本玩，就會想到龜有公園前派出所，即烏龍派出所、兩津勘吉，未來，也希望營造《小貓巴克里》成為台南一份子，如同櫻桃小丸子是靜岡縣清水市的象徵。

李孟諺說，過去很多年輕人覺得在台北才有較好工作機會及薪資，但現在愈來愈多年輕人回台南開公司或個人工作室，類似這樣的新創產業或動漫產業，其實在台南有很多機會，而且，員工會比在台北更能安居。他也希望更多年輕人來台南創業，而不只是來南科從事工程師，強調市府會竭盡所能協助廠商或創業人，讓新創產業在台南生根。

剪紙家楊士毅曾為市府大阪推介會剪出《鳳凰的祝福》，一幅紅色大型鳳凰樹剪紙作品，驚豔全場，楊士毅說，他在台南找到靈魂，以前曾很不快樂，來台南才慢慢快樂一點，很謝謝台南，這也是創作《鳳凰的祝福》的原因，鳳凰樹代表台南，人們跟鳳凰一起在此過生活、彼此照顧。

(中國時報)