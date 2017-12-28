體育班開畫展 師道謝：重燃我教魂

斗六高中體育班三年級學生在美術老師張金菊（右七）指導下，每人都完成唯妙唯肖的名家畫作，舉辦有史以來第一次體育班畫展。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

體育班學生開畫展，有沒有弄錯？斗六高中體育班三年級學生從沒學過畫，在美術老師張金菊引導下學習臨摹名家畫作，15人在3個月內完成親筆的複製畫，學生們很感激，張金菊鞠躬謝謝學生們讓她找回教學熱情。

本學期接任該班藝術生活科的張金菊，9月向學生們提議畢業前有1張像樣的美術作品，擅長田徑、柔道、軟網的學生們，雖認為不可能但很心動。

全班沒人學過繪畫，張金菊找梵谷、孟克、畢卡索等名家畫作，讓學生直接用壓克力顏料臨摹。壓克力具有可以清洗、易於修改、容易覆蓋的特性，剛好適合這班素人。

學生從半信半疑到執畫筆，原本每堂50分鐘的課，學生們廢寢忘食，犧牲午休時間畫到下午，短短3個月完成不可能任務，每人都有一幅親筆「複製畫」。

張金菊提議辦畫展，學生們很來勁，再也不懷疑有何不可能，用廢紙板當畫架、壓印邀請卡、手畫海報、開口邀請親朋好友，25日到27日在圖書館展出。

柔道學生廖金祥以台語說，以前看到圖畫投就昏，甚至想吐，沒想到老師這麼願意「牽教」，現在他看到圖畫像金子，覺得自己畫的畢卡索《夢》價值500萬元，他邀請了國中教練來看。

軟網學生沈晉鵬畫畢卡索「鏡前的女子」，原因是畫中人長得像自己，他說，一開始光想就很困難，畫的時候手抖得厲害，完成後回想好像沒那麼難。

張金菊在開展日向學生鞠躬道謝，學生的投入讓她感動極了，她倦怠感都消失，重燃教師魂。

(中國時報)

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