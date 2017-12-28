劈里啪啦！東海國中地磚隆起爆裂

2017年12月28日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東這幾天氣候乍暖還寒，疑似因為熱脹冷縮效應，東海國中1間教室和教室外約20多公尺走廊地磚，26日中午發生爆裂，隆起的地磚一陣「劈里啪啦」，學校緊急疏散兩個班級學生到其他教室上課。台東縣政府教育處表示，預計在下周元旦過後協助校方把地磚修復。

26日中午，東海國中3樓走廊及1間教室地磚，如骨牌般隆起後連續爆裂，「劈里啪啦」的聲音嚇壞上課的師生，走廊地磚碎裂長度約20公尺長，教室從講台到學生座位，也有2公尺長，損害面積約60平方公尺，所幸沒人受傷，學校緊急疏散受影響的兩間教室學生到其它教室上課，走廊也拉起封鎖線。

校長賴亮禎表示，經教育處人員勘察後研判，可能是這幾天天氣一下冷一下熱，熱脹冷縮造成地磚鼓起，加上該棟校舍已有10幾年歷史，地磚與砂漿的粘著度不夠，空氣、水分滲入造成地磚鼓裂，目前檢視學校其它牆壁，沒類似現象。

台東縣教育處表示，東海國中這次的地磚爆裂，估計修復費用近將20萬元，由於接近年底政府預算結算日，因此目前只能先以購料僱工的方式緊急搶修，預計下周、元旦後才能把地磚修復，如果廠商能配合，希望運用元旦假期重鋪地磚，至於教室裡的地磚鼓裂，已先用水泥舖平，美術老師則考慮以彩繪方式處理。

(中國時報)