新南向先拋開零和思維

2017年12月28日 04:10 中國時報 施正屏

蔡英文總統26日在「對外經貿戰略會談」後裁示，新南向辦公室「解編」，並由國安會明年1月成立「新南向政策專案小組」，與行政院經貿談判辦公室成立的「新南向工作小組」，賡續推動並深化落實新南向政策，值得重視。

回顧2017年台灣面對中美大國關係的深層變化與亞太新變局，將對台灣將產生深遠影響。我國須做出快速調整，以因應區域內新情勢與新格局。其中值得注意的重點有三：一、在區域經濟整合方面：美國、日本與印度倡議「自由經濟走廊」，南韓則推出「新南方政策」與中國大陸的「一帶一路」相呼應，台灣在這兩大區域經濟整合過程中，若不能加速調整並提升產業結構升級，則將會加速被邊緣化。

二、在區域安全戰略方面：面對美國總統川普提出「自由開放的印度─太平洋」戰略與「國家安全戰略」報告三度提及台灣；川普「國家安全戰略」不但重畫全球版圖，更對我國有深遠的影響。「新南向」策略行動需將競合性納入深層次考慮，這將是台灣未來在持續推動「新南向」政策時，必須納入考量的重大區域安全因素。

三、在選擇戰略夥伴方面：台灣必須以前瞻角度，應對全球經貿秩序的新變化，針對總體經濟調整產業發展並慎選對外經貿戰略夥伴。兩岸、台美、台日、台歐以及和其他重要貿易夥伴的經貿合作關係，進行長程的策略規畫與執行藍圖的擬定。

檢視過去1年半「新南向」政策，目標與手段往往難以吻合，主要問題包括：新南向是蔡政府為了迴避西進而推動的扭曲市場經濟政策，因此，缺乏清晰的戰略主軸與負責統一指揮策畫的戰略目標。最後，流於形式主義而導致績效不彰，虛擲國家資源。

面對蔡總統此次「新南向」的組織變革與創新措施，台灣應反省與檢討自身在亞太地區經濟發展的新模式與新角色，強本台灣經濟實力並打破三大盲思，才能擺脫經濟邊陲化的悲慘命運。台灣長期三大盲思包括：

第一、國家安全與經濟對立的盲思：觀察南韓文在寅總統訪中後，日本首相安倍也決定改變「聯美制中」的零和戰略思維，希望同時推動「一帶一路」與「自由印太」戰略，以穩固日中關係。安倍和文在寅的考慮是一樣的：國家戰略安全必須維護，經濟發展利益也必須兼顧。日韓做法值得我國推動「新南向」工作的參考，避開零和的錯誤思維。

第二、改變追逐低價成本生產盲思：台灣半個世紀的經濟發展，一直沒有改變以出口為重心的經濟路線。90年代，台灣利用大陸進行「台灣接單、海外生產」葉克膜經濟的出口模式，是台商外移、企業大型化、中小企業式微及人才外流的關鍵原因。「新南向」應避開追逐低價成本生產盲思誤區。

第三、警惕低成長、低利率、低通膨盲思：台灣近30年來，經濟成長每況愈下，全球金融海嘯後，國人實質薪資長期凍漲；少子化及人口老化加速，導致消費無以為繼，落入成長停滯的「高所得陷阱」。

台灣在短短20年內從「經濟奇蹟」走向「經濟衰落」。面對亞太新局，蔡政府「新南向」必須從改變「出口才能促進成長」思維，有計畫驅動台灣經濟結構戰略調整，透過通盤改革、細緻規畫，並以耐心毅力推動台灣經濟強本計畫工程，才能引領各界同心協力將台灣經濟帶向健康與永續發展的穩定成長。

（作者為國立台灣師範大學國際與社會科學學院副教授）

(中國時報)