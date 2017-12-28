順勢而為，把握史上難得榮景

2017年12月28日 04:10 中國時報 杜英宗

歲末年初，許多金融機構、財經評論員都受邀發表對於明年景氣的預估。面對史上難得、延續已久的成長，各方的看法卻愈來愈極端。有的機構認為，明年的景氣會更好，而且是難得全球同步的榮景；卻也有人持續提醒，面對股市要居高思危，許多數據都類似上次金融風暴前的路徑，經濟崩盤近在眉睫。

當然，這些說法和對比都不是近期才出現。自2008年金融風暴以來，有人一路抨擊各國的寬鬆貨幣措施，覺得泡沫四起，會重演災難；也有人擁護，非常時期更要營造非常環境與民眾的信心，民間有了信心，自然會消費與投資，創造正循環；這幾年「末世論」更甚囂塵上，無論升息與否，都有負面的評論與期待。

從傳統經濟學的角度，各方的說法都有其立論，但也有諸多盲點。因為這10年來的經濟運作，已經跟過去的經濟基礎大為不同。例如，網路、數位化的運用與全化，帶來愈來愈多的自由工作者與新興產業型態，顛覆了人們的行為與舊經濟的基礎。10年來，民眾的理財型為更趨保守，多數國家的儲蓄率上升，也改變了企業的財務與資本結構，再用過去的政策，來判斷對人們消費、投資、企業經營、就業、金融市場等數據所代表的意義，可能不容易衡量真正的經濟實況，並藉此調整政策。

事實上，我們看到的市場實證，也發現寬鬆的貨幣政策與財政擴張措施，配合政府的信心喊話與保證，提供很大的空間，修復了民眾的信心，也讓不少企業能夠在記取金融風暴教訓後，進行塑身與改革，因應上述新的改變，也因此，我們看有機會到史上最長的股市、經濟成長榮景。

在同一段時間，因為抱著悲觀想法，或是無法拿定主意，觀望、舉足不前的人，就沒有機會掌握這些榮景，為自己、也為組織創造更多的價值了。尤其，在數位時代，各方說法百花齊放，透過網路傳播迅速且廣泛。身在其中，一定要有自己的想法，並且採取行動，順勢而為，甚至自己創造利基。

例如，在全球政經情勢上，我們看到歐洲重組、趁著英國忙著脫歐時，法國趁勢積極參與國際活動，提升法國的國際地位，即使法國總統馬克宏在國內的勞動改革面臨爭議，他仍把握史上最好的時機，並且四處招商，宣揚改革的計畫與法國的遠景，爭取內外部支持。

趁此，大陸則在河北開發雄安特區，希望延續先前打造深圳、浦東，並以此帶動國家轉型的經驗，在此展現具有「全國意義」、「千年大計」的新區。內容包括新時代的產業與生活模式，例如強調自主創新的高等教育與研究機構，讓大數據、物聯網、雲端計算、無人技術以及航空航太、機器人等產業落地。

在台灣，我們也有順勢而為的大好時機。在金融市場上，內外資雙重力道投入，出現股市最長的上萬點行情。從產業投資面，則看到領先指標採購經理人指數PMI邁入史上最長、連續20個月的擴張期。甚至，曾經面臨兩兆雙星問題之一的面板業，因為國際需求強勁，友達也出現最長榮景。看向國際，還有已經在海外耕耘與全球接軌的台商，以及主要金融機構都看好的全球景氣。

能否掌握、運用並更進一步創造榮景，關鍵就在於產官學各界是否夠宏觀，跳脫意識形態的框框，提出台灣得以趁勢發展的想法。例如，台灣過去長於製造業，但面對數位化的世界，如何修改相關的法令規章，建立合適的典章制度，適應時代需求，讓近幾年也急起直追的軟體與數位運用產業可以在國際舞台占有一席之地，以及培育相關人才。有了這些投入，才能真正從根提高民眾的收入以及企業的競爭力。

這些領域，不只在中央，在地方政府也有很多可以著力之處。明年，台灣再度面臨選舉的考驗。在近期的各國選舉中，我們也看到風向的改變。選民更務實，愈來愈多人抨擊民粹，而非隨波逐流。這是台灣最好的機會，只待我們靜下心來，找出自己的方向，走出自己的路！（作者為資深企業經理人）

(中國時報)