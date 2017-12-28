新南向戰略化 只會變更難

2017年12月28日 04:10 中國時報 吳銘彥

蔡英文總統26日召開「對外經貿戰略會談」，會中裁示明年1月要在總統府國安會下成立「新南向政策專案小組」，並在行政院經貿談判辦公室下成立「新南向工作小組」與之配合，惟蔡總統日前才說完成階段性任務，宣布裁撤「新南向辦公室」，現在突然又要增設兩個新南向工作小組，難免引發外界批評。

「新南向政策」既為蔡政府重大政策，又如蔡總統所言，深具戰略意涵，理應在草擬階段，就直接交由國安會統籌規畫，並交由政府相關單位執行。蔡總統一方面稱，總統府「新南向辦公室」完成階段性任務，必須關閉；一方面稱，為了因應新情勢，需在總統府國安會下另設新專案小組，此顯示蔡政府執政1年多來所推動的「新南向政策」內容空洞、執行步調混亂？監察院日前指出政府「新南向政策」定位不清，工總也不諱言地批評，各部會疊床架屋、資源過度分散，呼應台商與一般民眾的看法。

從政策大方向來看，蔡政府一再強調，推動「新南向政策」非針對中國大陸，主要在於協助台商分散投資風險。果真如此，理應經濟歸經濟、政治歸政治，如今蔡總統高調地將「新南向政策」提升至國家安全戰略層次，似乎有意配合川普的「自由開放的印度─太平洋」亞太戰略構想與印度、日本共同倡議的「自由經濟走廊」，進而賦予「新南向政策」戰略意涵。

上述美、日、印倡議劍指中國大陸，經濟上旨在抗衡北京的「一帶一路」計畫，戰略上則在防堵一個崛起中的區域霸權。蔡總統高調宣示，恐怕只會引來北京方面的激烈反應，加重外交上打壓台灣的力道。試想，中國大陸為東南亞國家最大貿易夥伴，又與馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、印尼、新加坡等國簽有戰略夥伴或全面合作夥伴關係協議，在此情況下，蔡政府要如何力抗中國大陸？

今年1月及5月，中越簽署的兩份聯合公報（114公報及515公報）中，均提及「一中原則」與反台獨立場；今年5月，北京與柬埔寨簽署新聞聯合公報（517公報）亦可見相同文字，可見兩岸外交戰場已隨蔡政府的「新南向政策」一起轉向東南亞。

去年8月民進黨政府才通過「新南向政策行動綱領」，明列「兩岸善意互動及合作」項目，總統府發言人黃重諺表示：「未來不排除在適當時機，與對岸就相關領域議題展開協商與對話，促使新南向政策與兩岸關係相輔相成，共創區域合作典範。」但1年多過去了，兩岸關係不僅未見改善，攸關民眾福祉的協商全面停擺，海基會形同虛設，中共軍機、軍艦繞台成新常態，與其大力推動「新南向政策」，不如先把兩岸關係經營好，兩岸和平紅利才是台商們的最大出路。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)