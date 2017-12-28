2017年12月28日 04:10 中國時報 楊雨亭

這1年來，幾位年輕人先後遭到兩岸國安方面的拘拿。周泓旭是大陸來台學習，碩士畢業後在台灣嘗試接近政府人員，遭到台灣方面國安單位的逮捕判刑；李明哲是試圖參與大陸政治改革的台灣人，遭到大陸方面國安單位的逮捕判刑；王炳忠、侯漢廷等則是反台獨與倡導統一的台灣人，遭到國安單位的拘留。

其中周泓旭是遼寧省人，王炳忠、林明正是台灣本省籍，李明哲、侯漢廷是台灣外省籍。從他們的出身來看，族群的界線並不明顯，影響他們行為的是他們對於政治的想望。他們當中年齡最大的李明哲42歲，最小的陳斯俊27歲。他們未來在政治這條路上的發展，無法不受到不同政治立場對其壓迫的深刻影響，而日後他們對於國家社會的影響如何，難以逆料，但若說沒有影響，是不可能的事。

每一個時代都有激進的年輕人走在浪潮尖端，國民黨、共產黨、民進黨都是依靠年輕人起家而後創造了時代，從而影響了國家社會發展的結構和面貌。孫中山1905年在東京組織中國同盟會時39歲，蔣介石1924年任黃埔軍校校長時37歲，毛澤東1921年參加中共創黨時28歲，周恩來時年23歲，施明德1964年以叛亂罪判刑時23歲，1979年美麗島事件中的張俊宏41歲，呂秀蓮35歲、姚嘉文31歲、陳菊29歲，陳水扁1981年當選台北市市議員時31歲。雖然年輕人的言行未必能獲得相對立場的人的贊同，但是不能否認，沒有反叛與激進的年輕人，沒有時代的變化與進步。

今年是馬丁路德改教500年，1517年，34歲的路德在聖堂門上貼出《95條論綱》，質疑羅馬教廷關於贖罪券與教會腐敗的問題，路德拒絕教宗利奧十世與神聖羅馬皇帝查理五世要求他撤回文件的命令，最後導致路德被逐出天主教會以及被神聖羅馬皇帝定罪。可是路德開啟了整個新教的發展，對於西方國家與社會以及全世界的影響極為深刻。

可是，兩岸的這幾個年輕人觸犯當局國安條例的案例，顯示出一個重要的問題：我們的年輕一代是分裂的。也就是說，這些年輕人是1949年以後兩岸的第三代，而他們承繼了我們上一代的對立，並沒有產生和好與融合的關係。這是我們時代進程中一個極其嚴重的問題，我們這一代的長期彼此仇視與對立，無形中就像家庭中的父母爭執，影響了下一代的性格和心理，造成他們之間的仇隙，這是我們中國人和台灣人的不幸。而且往後看，兩岸和島內的不和與不合，也將持續下去。

所以，我們願為兩岸中對於政治改革有志願的年輕人們請命，以目前幾個年輕人所涉及的國安情節來看，遠尚不足以危害政治體制與社會安定，是以在新的一年即將來臨之際，希望有關當局能在合法的環境下予以合情地寬厚處理。（作者為自由作家）

(中國時報)