2017年12月28日 04:10 中國時報 胡幼偉

台灣新聞教育界耆宿、中國文化大學新聞系創系教授鄭貞銘教授於退休後，仍非常關心台灣青年學子的教育問題，在「最有效的教育，是為年輕人提供學習典範」的理念下，決定募集資金，廣邀學術界、新聞界資深寫手，就當代政治、經濟、文化、教育、傳播、外交、軍事、宗教等領域的中外典範型人物，分成《百年大師》、《百年風雲》、《百年風骨》及《百年風華》等4鉅冊一一介紹回顧。

其中《百年大師》已於3年前出版，風行兩岸，今年12月16日，發表第2冊《百年風雲》。最後2冊，日後將陸續問世。

或許有人會問，不管哪個領域的大師，網路世界中豈不都有相關資料，為何還要特別將各界典範人物的故事集結編寫成冊？殊不知，一來，當代青年對20世紀的這些大師級人物，多半陌生或冷漠，甚至根本不知其名或其功業，期望年輕世代一一在網路中蒐尋大師資訊，並向其學習，可能性甚低；而且網路上也沒有系統性的整理、分門別類，並為讀者做適當的選擇。因此，透過閱讀像「百年系列」這樣的書籍，可以一次同時瞻仰並學習近400～500位大師們的奮鬥歷程，對年輕人而言，就是最便利的學習成長管道。

再者， 對於各領域的大師級人物，雖已有若干書籍專冊介紹或討論，但1本書只介紹1位大師，並以作者特有的理念框架來論述介紹，對年輕人能發揮的教育效果，就遠不如集結多位大師故事於1冊，來得有效。因此，針對「向大師學習」的教育目標而言，鄭貞銘教授耗費多年心力編纂的這套百年系列叢書，確實是特別值得閱讀與收藏的一套教材工具書。

其實，最難得的是，在經濟不景氣，出版市場不振的這個時代，還有人完全不考慮盈虧，只想集合眾志，把上一代人的智慧、志向，以及艱苦奮鬥的故事傳承給下一人，讓青年學子，特別是台灣的年輕人在為自己前途打拚奮鬥時，有諸多大師風雲人物在前做指引或參考，怎能不讓人特別感佩？

在八卦充斥、無聊新聞當道，膚淺訊息泛濫的這個時代中，多向有意義的典範型人物學點有意義的事情，實在是太需要被提倡的大事，尤其是在政治掛帥和意識形態當道的時代，年輕人根本沒有深沉的文化養分可以吸收，而這些百年大師們各個都是文化傳承的典範。因此，謹以此文向鄭教授及百年系列所有編輯團隊表達感謝與敬意。

（作者現任中國文化大學新聞系教授兼系主任）

(中國時報)