還要再出多少包

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中國時報
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新版晶片護照被人發現使用美國杜勒斯機場圖樣，外交部第一時間強力否認，一天之後召開記者會坦承錯誤，但是把責任推給中央印製，還說高達9000萬元的印錯費，中央印製廠會全數吸收。

中央印製廠總經理陳永輝在立法院面對質詢時表示「會概括承受」；藍委質疑他這是為了升官扛責，陳永輝竟回「很有道理」，還真是直白。

中央印製廠直屬中央銀行，護照印錯所浪費的錢，無論是外交部出還是中央印製廠出，結果都一樣是納稅人的錢，根本沒差。問題是外交部公然卸責，心態極為可議。

略熟出版流程的人都很清楚，是圖樣選錯不是印錯，中央印製廠只是承印單位，怎麼可能自作主張選圖樣？想也知道是外交部給的圖，到底是哪個粗心大意的單位、哪個人給了這張圖樣，這個部分不是陳永輝一句「概括承受」就可以過關的。外交部直到27日傍晚才由領事事務局長下台扛責。

護照印製一定會經過多個流程，為什麼沒有一個人發現不對勁？是外交部人員虛應故事，還是身為外交人員的他們對台灣的國門桃園機場根本不熟，所以看不出問題？無論理由是什麼，都顯示出外交人員有素質低落的危機。

更糟糕的是，出了事外交部的長官們還急著把責任往外推。其實不只外交部會卸責，執政以來，推卸責任儼然已成了蔡政府危機處理的SOP：怪前朝、怪對岸、怪人民、怪部屬、怪廠商…就是不怪自己！這樣的執政團隊永遠學不會謹慎負責。再以這種心態繼續執政，未來不知道還要出多少包！

(中國時報)

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