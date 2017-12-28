2018年 樂觀看待

2017年12月28日 04:10 中國時報 江靜玲

2017年再過4天就結束了。去年此刻，寫了一篇〈對不起，明年不會更好〉，讀者建議應為「明年會更糟」，令人啞然失笑；今年此刻，盤點過去1年，讓我們換個方式來觀察──我們能樂觀看待2018年嗎？

回顧2017年從1月川普宣誓成為美國總統開始，幾乎就沒有一刻是安寧的。27日，川普在他佛州海湖莊園私人球場打高爾夫，白宮記者團數算，這是川普今年的第85場高爾夫球。但大家至少覺得慶幸，過去48小時，川普的燥動性格似乎暫時安靜下來，未引出戲劇性推文或話題。可是，這樣看待一個美國總統正常嗎？

川普入主白宮以來，退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）、撤出《巴黎氣候協定》、宣布增兵阿富汗、承認耶路撒冷為以色列首都，把經濟列入國家安全戰略，擺出印太戰略制衡中國等，從亞洲、歐洲到中東，在在掀起波瀾。這還不包括北韓危機。

川普趕在耶誕節前簽署美國30年來最大的稅改法案；川普創造了美國就業，股市上揚，但他的民意支持率在此一任期跌到史上最低，歐巴馬健保依然未被推翻、美墨邊境高牆也未築起。

更關鍵的是，通俄門調查案，越來越接近川普核心。特別檢察官米勒窮追猛打，讓川普已動念欲除之而後快，如果此事成真，可能釀出憲政危機。屆時，川普是否會把內政問題透過經貿外交議題出口，移轉注意力，包括拉開與中國的經貿戰，值得留意。

反之，川普是否會受到彈劾？在米勒未拿出川普與「通俄門」有直接行為不當的證據前，沒有人知道情況會如何。這其間即使有其他原因，如性騷擾和稅務，明年11月期中選舉前，在國會兩院擁有多數席的共和黨，基本上不會對一位同黨總統展開彈劾。

不過，未來這1年，川普和美國的政治鬥爭，流彈恐怕還是會掃到國際社會。

歐洲過去1年恐攻不斷，法國和德國大選結果令人憂喜參半。馬琳勒班領導的極右「國民陣線」在法國大選雖敗給中間派馬克宏，但也拿下30%得票率，創下新高；梅克爾雖在德國大選中勝出，卻是歷年得票率最低的一次。極右民粹主義在荷蘭和奧地利都未獲得青睞，但中東歐的匈牙利和波蘭仍民粹掛帥。獨立和分裂主義隨西班牙加泰羅尼亞公投吹向義大利，但仍以觀望居多。

2018年在歐洲最值得觀察和探討的一個問題，應是英國脫歐有無「起死回生」翻盤的機會？儘管這個問題被認為機會渺茫，但1年半下來，英國政經動盪，備受脫歐衝擊，已讓許多英國人開始重新審視和思考，2019年3月29日英國與歐盟談判期限日正式脫歐前，是否有扭轉的可能，這種聲音和情緒，正逐漸蘊釀中。

英國經濟學家凱恩斯那句「當事實變化，我就改變我的想法」，再次被奉為圭臬；在一個民主社會中，改變想法，重新選擇，也是一種權利。如何阻止英國脫歐，很諷刺的，可能會在英國選擇脫歐後，成為新運動。

最後，對於台灣，認為川普簽署《國防授權法》後，美艦就要來了的人，與其作「美」夢，不如用心量丈一下美中關係現實，思量如何務實面對兩岸關係。

2017年其實沒有我們想像的那麼糟；2018年不會平穩，大局如此，不如樂觀全力以赴。

(中國時報)