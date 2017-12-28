護照烏龍 外交部螺絲崩解

友善列印
中國時報
李正修

外交部新版晶片護照大搞烏龍，被發現原本應是介紹台灣景點的內頁底圖，誤用了美國杜勒斯機場的圖樣。外交部第一時間否認，堅稱是「百分百的台灣風貌」，拖到晚間再召開記者會坦承錯誤，將過錯推給中央印製廠。

然而，領務局坦承因這是合作已久的廠商，已有深厚的信任關係，並未審核原稿，所以現階段回收錯誤的護照，並要求廠商重新使用桃園機場新航廈的照片，並且需經過領務局的批准。

對此，外交部27日快速通過行政處置，除了領務局長下台負責，希望能管控疏失。

這本在全球「強勢護照」評比中，排前段班的中華民國護照，竟然出現如此離譜的錯誤，實在是貽笑國際。護照是每個國家的主權象徵，亦是各國政府承認的唯一官方文件，故製作過程嚴謹、防偽技術先進，不容一絲差錯。相較我國的弱勢國際地位，中華民國護照的高接受度有目共睹，國人基本上都能持我國晶片護照自由通行絕大部分國家，相當程度上彌補了遭孤立的缺憾。

若說此爭議的最後責任應由印製廠單獨承擔，多數國人絕不會相信。製作護照是何等嚴肅的政務工作，不可能未經由外交部相關主管單位審核就過關，現在外交部自毀監督責任，把疏失都推給中央印製廠，讓國人看不到勇於承擔的肩膀。護照既然是國家的門面，外交部自當嚴肅以對，不可再推卸責任。

從去年國慶酒會看板誤用香港街景，到護照底頁圖樣出包，顯見外交系統的螺絲有鬆動跡象了，也凸顯其危機處理能力有待改進。任何政府機關出事的先兆之一，就是爭功諉過，整個組織缺乏職權分際，導致上下權責不清，官箴崩解，最後可能釀成無法收拾之殘局。

主管對外工作的外交部，本就應具有更高階的危機處理能力，畢竟國際情勢瞬息萬變，台灣已經處於劣勢地位，若無法適時掌握各方資訊、作出正確政策判斷，影響所及不是單單的外交部，而是所有國人及整體國家利益。

中華民國護照能獲得超過160個國家或地區接受，這是得來不易的成果，備受國人肯定。然而，外交人員不該以此自滿，國人其實能體諒駐外人員的辛勞，也不願過於苛責行政疏忽，只是希望外交部能記取此次教訓，不要淪為官僚制式流程的犧牲品。

至於時代力量想推動公投、將護照封面的「Republic of China」拿掉，藉此彰顯台獨，外交部可不予理會，畢竟這群跳梁小丑只是想藉機搶奪政治資源，對我國拓展國際空間、提升國際地位毫無幫助。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)

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