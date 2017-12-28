北市體總瞎搞 不堪聞問

2017年12月28日 04:10 中國時報 蘇嘉祥

最近台北市體育總會行文給台北市體育局的公文裡一箭雙鵰，不但箭射已請辭離去的前體育局長洪嘉文，還影射去世的市議員李新，文指洪嘉文「無擔當配合少數短視（且短命）的無知議員運作…」，在台北政壇、體壇掀起風波。

台北市體育總會祕書長雖然出面指出並沒有指明那位議員，但明瞭的人都很清楚，最近2、3年和台北市體總有過議論，和總會會長呂威震相持不下，且不久前過世的只有李新議員，那位體總林姓祕書長是公文最後審閱人，卻欲蓋彌彰。

體育組織結構最近鬧得沸沸揚揚，「新國民體育法」已讓體育運動協會架構支離破碎，沒有受到重新選舉影響的台北市體育總會，居然結構上也有問題。

以前的「台北市體育會」在呂威震出任會長時，由於他競選「中華民國體育運動總會」會長未如願，在台北市和其他四都升格時，聲明組織也升格為「台北市體育總會」，轄下各單項委員會跟著「升格」為「協會」； 「主任委員」變成「理事長」，「總幹事」變成「祕書長」。

每年沒有辦什麼活動的台北市「委員會」居然很突兀地和國家單項運動協會平起平坐，呂威震也成為「總會長」，好不威風。

但兩年多以前，同時擔任台北市體育總會「跆拳道協會」、「射擊協會」理事長的李新議員，以台北市政府每年的巨額補助款經過體育總會後總是被「抽成」扣剋，要求當時的體育局長洪嘉文停止補助經費。

當時的台北市體育局經查幾個台北市「運動協會」後，的確有幾筆經費未撥給台北體育總會，引發呂威震大怒，第2年體育總會開「年會」時，發動修改章程，又將「台北市體育總會」改為「台北市體育會」，各個「協會」也要改回「委員會」，由呂威震重新發給「主委聘書」，試圖孤立李新的兩個協會，以後不再撥款給李新的運動協會。

當時所有「協會」都對體育總會三天兩頭就來一次大議題感到不耐，先前才兩度修改總會會長任期，由4年改為1年讓呂威震「休兵」1年後，又修改回「連選得連任一次」，可以讓呂威震再當8年；這次2、3年內委員會、協會改來改去，各個委員會的公文信紙、信封、招牌…又得全部重換，很多協會堅持不再換了。

這位呂先生從20多年前競選柔道協會理事長就曾鬧過一個協會3位理事長的「三胞案」，後來競選國家體育運動總會沒有成功，還丟了總會、奧會領導職務，這次在公文行文措詞又鬧出對死者不敬，對前任官員也含沙射影的笑話，讓人覺得台北市雖是首善之都，但是首長們的表現實在是不堪聞問。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)