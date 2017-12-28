2017年12月28日 04:10 中國時報 李家同

我小的時候，常看到一個標語「小心匪諜就在你身邊」，現在，我們看不到這種標語了，因為兩岸已經來往非常密切，我們不再將對方想成敵人了。但是我們可以改一個標語「小心具有關鍵性大陸製造的設備儀器就在你身邊」，我相信大陸永遠會是我們的競爭對手，可是我們絕對不可以在經濟上被大陸控制，所謂控制，就是過度的依賴。

假設我們的通訊和大陸的通訊設備有很密切的關係，就是一件很危險的事。通訊設備有所謂的後門問題，後門使得原廠商可以進入他賣出的系統，如果我們用了他們的通訊設備，他們可以利用這種後門技術癱瘓我們的通訊系統，也可以竊聽國家的祕密。

曾幾何時，全世界沒有人想到中國會有像華為如此大的通訊公司，現在中國已經是一個通訊工業的大國，除了華為以外，還有相當多的高級通訊公司，我們要防禦他們的設備進口，乃是一件十分困難的事。

除了通訊設備外，更應該注意製造業所需要的設備，尤其是半導體製造工廠所用的精密儀器。這些精密儀器目前大多都由美國和日本所提供，大陸和韓國都早已開始半導體製造設備的開發。

大陸在美國有不少的留學生，他們也常能在美國的半導體設備廠商工作，但往往感到不夠受到重視，因此就被大陸以高薪將他們引了回去。大陸不僅中央政府重視設備的開發，就連他們地方級的領導人也十分重視。我曾經遇過台灣的工程師在大陸設計有關半導體製程的設備，沒有想到的是，他們的工作是某某省長所親自規畫的，這位省長當然也是工程師出身。

要發展精密的儀器，最重要的是人才和經費。大陸除了自己培養研發人才以外，還很有計畫地在海外招攬人才，而我們台灣也是他們的目標。大陸在半導體設備研發上的投資是相當可觀的。相形之下，我們政府在設備方面的開發太少，我們幾乎沒有什麼很具體的計畫。如果大陸在通訊和半導體的設備方面越來越進步，我們會真的無法和大陸競爭，而且也無法確保國家的安全。

我在此提出一個口號「讓台灣再度強大起來」，我40多年前從美國回到台灣的時候，我們的國家非常落後，但是我目睹了台灣從一個農業國家變成了一個工業國家，這一切都應該歸功於孫運璿和李國鼎喚起國人對科技的重視。在當時，國人很難想像我們會有半導體工業。我們有足夠的優秀工程師，一旦朝野都重視科技，我們又可以有突飛猛進的發展。唯有如此，我們才可以接受來自大陸的嚴峻挑戰，如果我們在工業上被大陸控制了，情況將不堪設想。（作者為國立清華大學榮譽教授）

(中國時報)