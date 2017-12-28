手工印漫畫 黃珮珊掀熱帶季風

2017年12月28日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

漫畫家陳沛珛在《熱帶季風》中，將過去騎機車上下班、橋上塞車如「機車瀑布」的經驗化為漫畫。（慢工出版提供）

七年級女生黃珮珊，5年前決心投入漫畫出版，挑的卻是最費力的手工絹印，和最費工的「紀實漫畫」形式，如此慢工出細活，卻吸引一票死忠粉絲支持。今年她邀請10位漫畫家共襄盛舉，籌辦漫畫雜誌《熱帶季風》，為台灣漫畫注入全新能量，創刊號近期發行。

緩慢慵懶 東南亞特色

黃珮珊表示，「很多人都認為我瘋了，但我其實是個非常務實的人。我喜歡自己動手做，碰到問題，就去研究要怎麼解決，評估過後覺得我做得到，就努力的做下去。」

黃珮珊曾在法國求學，也輾轉在台灣、中國雲南、寮國、緬甸、泰國等地生活，對各地的文史、民俗和工藝特別著迷，「我後來發現亞洲，特別是東南亞，是讓我最有感覺的地方。」

黃珮珊表示，雜誌取名「熱帶季風」，便是要強調其中的東南亞特色，「台灣其實也跟這些在季風帶的國家很像，慵懶的、慢慢的、亂亂的可能也髒髒的。」

手工限量 賣到歐洲去

黃珮珊表示，「像是不同民族織布的方式、街上流動的遊街小販、或是茶農製茶的過程，都讓我很想一一記錄下來。但我自己不會畫畫，所以就決定成立出版社，找到有趣的題材和漫畫家，把故事畫出來。」

2013年，黃珮珊成立慢工出版社，以一人之力，手工限量印製包括《工廠》、《青空下的學園》、《哈囉哈囉馬尼拉》等漫畫，記錄台灣、印尼、菲律賓等亞洲各地的故事，每一本都猶如藝術品，甚至遠賣到法國、波蘭、葡萄牙、日本，是台灣獨立出版圈難得的風景，在台灣出版界掀起一陣騷動。

今年的《熱帶季風》則邀請10位來自台灣、澳門、香港、馬來西亞、關島的漫畫家推出短篇漫畫，她計畫一年發行兩刊，同樣是慢工出細活，第二刊甚至帶漫畫家到寮國和泰北，在當地做調查和創作。

紀實形式 題材很生活

紀實漫畫，就是以漫畫的形式記錄真實的內容。黃珮珊表示，「用電影來說，就像紀錄片一樣，題材可以是歷史、社會現象、議題事件、個人回憶、甚至是動植物生態，都能用漫畫呈現。」

像是去年在法國安古蘭駐村的漫畫家陳沛珛，就畫出上下班時間路上塞滿機車的獨特台味，漫畫家歐冷則熱中記錄傳統民俗，畫下澎湖傳統喜慶的「擲炸棗」古早味。

前「自然捲」樂團歌手、漫畫家奇哥則是畫下自己走跳台灣各獨立書店和咖啡館演唱的故事，一本雜誌就展現十人十色的漫畫創作。

(中國時報)