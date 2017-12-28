挑紙下工夫 雜誌印成藝術品

2017年12月28日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

頂著大光頭，1983年出生的黃珮珊，手上捧著一捲捲剛印好、還未裝訂的《熱帶季風》，讓漫畫家們仔細檢查。每張印好的紙張攤開，她彷彿被漫畫淹沒。她笑說，印刷廠的人都說她太誇張，「一般人印書、印雜誌，都是一種紙從頭印到尾，這本卻是每一位漫畫家都用不同的紙印刷，紙又很貴，印刷廠都很怕送錯紙進機器，印錯就慘了。」

黃珮珊畢業自北藝大劇場設計系，在法國馬賽高等藝術學院就讀時，住在一位年約60歲的法國老媽媽家裡，「某天她拿給我一整套《我在伊朗長大》紀實漫畫，後來還一起去電影院看了從這套漫畫改編的動畫電影《茉莉人生》。」

黃珮珊深受感動，「那套漫畫其實有點像我從小愛看的《櫻桃小丸子》，用很可愛、生動的方式，記錄了陌生的異國生活故事。」離開法國後，她回到亞洲，原本一度想拍紀錄片，「但一來是拍片很花錢，拍完也很難傳播出去，二來很多小人物其實不太願意面對鏡頭。」後來發現紀實漫畫是她心目中最理想的方式。

2013年，黃珮珊成立慢工出版社，隔年出版第一本漫畫《工廠》，由漫畫家楊鈺琦畫下母親過去在芭比娃娃工廠工作數十年的故事。黃珮珊表示，「我從法國漫畫學經驗，因為大量印刷太花錢，改用小量手工絹印，把漫畫做成值得收藏的藝術品，先印了兩百本中英法文版，很快就銷售一空。」

雜誌刊物要大量印刷，一次至少印1000本，無法再用手工絹印，黃珮珊依舊把藝術品的精神延續到《熱帶季風》，和金蝶獎金獎裝幀設計師何佳興合作，不只針對每一位漫畫家的作品特色挑選適合的紙張，更使用大量特殊色、金屬色印刷，「其實這樣做不會多花多少錢，卻能得到更好的品質。」

(中國時報)