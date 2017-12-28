廚房30年 吉本芭娜娜依舊療癒

2017年12月28日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

日本當今最暢銷的女作家，非吉本芭娜娜莫屬。1988年，她在24歲出版的第一本小說集《廚房》推出，描述一位失去所有親人的少女被一對母子收留的故事，30年來已在30餘國翻譯出版，療癒了600萬讀者的心靈。吉本芭娜娜近日來台宣傳新譯本，受訪時表示，「我希望我的書能夠為每個站在人生分歧點的人，帶來平靜和力量。」

「要活下去，就必須要盡很多的責任，人生本來就很痛苦，沒有人能逃避。但是在經歷了這麼多的痛苦之後，會逐漸在其中找到自己心目中有如鑽石般珍貴的事物。」吉本芭娜娜表示。

「我知道現代的年輕世代，不只要面對貧窮，心靈更是孤立的。找不到心目中的鑽石、或者認為這不足以讓自己活下去，因此選擇自殺的人很多。我希望我的書，能夠為這些人帶來一絲心靈上的自由。」

1964年生的吉本芭娜娜，今年53歲，本名吉本真秀子。她的小說常見死亡、家庭與夢境，總是細膩、溫暖的描寫因為遭逢變故處於孤獨、痛苦之中的人們，被讀者視為「療癒系」作家。

出道作《廚房》觸及無血緣的家人、變裝等題材，其中的角色同時脆弱而堅強，像是在親人過世後只能在廚房順利入眠的少女，或是妻子過世後變裝成為女性的男子，或是在摯愛的男朋友過世後每天早晨慢跑的大學女生，令人印象深刻。

吉本芭娜娜表示，日本人也愈來愈不讀書，資訊量太大，大家都很累，「日本作家很少人能單純靠出版書維生，我自己也是很辛苦的。幸好我寫什麼都喜歡，有時也會接案寫廣告文案當副業。」

透過寫作療癒人心的吉本芭娜娜，自己碰到困難的時候會做什麼事呢？吉本芭娜娜表示，「因為平時很忙，所以往往就是購物、講電話之類的瑣事，有時間的時候就閱讀或看電影。不過真正非常非常疲倦的時候，我會把自己抽離於生活之外，消失個兩、三天，或者去旅行。」

(中國時報)