舌吻聞到番茄味 JJ打趣先離婚

2017年12月28日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

林俊傑爸爸（中）也來站台發布會。左為主持人陶晶瑩。

林俊傑（前）聽到番茄，頓時站起來作勢要走人。

林俊傑（JJ）即將推出新專輯《偉大的渺小》，27日以網路直播的形式，舉辦線上專輯發布會。他提到沒有發片的這兩年，曾陷入內心脆弱的時期，「那時候生活中所有的好，不一定會記住，甚至還失去自我，都是很恐怖的狀態。」但幸好當時有家人朋友陪伴他度過低潮。

JJ說當時自己走在理性和憂鬱的邊緣，「發現忘記怎麼生活，忘記我是幸運地、幸福的，很多人好奇我經歷了什麼，才寫出這張專輯，我想說的是不光是經歷，而是求生的意志相當強大。」並未透露自己當時究竟發生什麼事情。

吸進億元營業額

他新輯還未發行，但在實體和數位預購榜的成績亮眼，已為華納音樂吸進1億元營業額，昨華納音樂大中華區總裁陳澤杉送上白金唱片祝賀。

除了主持人陶晶瑩（陶子）提問，粉絲也在線上關心JJ的健康，JJ坦言，今年健檢發現健康進步不少，但是最近因工作壓力，胃出了問題，陶子打趣問他：「如果有個治胃的方法，但要吞一百顆番茄。」十分厭惡番茄的JJ立馬回：「那請把我的胃拔掉！」陶子繼續追問：「如果將來老婆舌吻發現她嘴巴有剛剛吃過番茄的味道呢？」JJ也開玩笑說：「離婚！」

JJ的爸爸昨到場站台，他恰好被周刊爆料和一名「帽T妹」及一群朋友相約打保齡球，和女方有搭肩拍屁等親密動作，但經紀人否認，表示對方只是他朋友的朋友。林爸爸也頗關心他的感情狀態，昨表示：「有叫他工作的時間減少，注意一下身邊的朋友，幸福也很重要。」

把握每一刻幸福

JJ則乾笑回：「不要讓他講這個，他最近都沒在催，不要再提醒他了。」透露有被家人催婚，但他仍搬出「順其自然說」，表示：「真的是順其自然，每次被問，我每次回答也差不多，像爸爸說的，我常常會提醒自己，把握好幸福，我覺得就是每一刻確保當下是幸福就好。」

(中國時報)