阿信揪團搭五月天列車上班

2017年12月28日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

冠佑前晚搭五月天彩繪機捷去「上班」。

五月天「人生無限公司」巡迴演唱會26日在桃園國際棒球場舉辦第3場，機捷為了五月天打造專屬彩繪列車，冠佑也跟風搭機捷到場，阿信還開玩笑，揪大家隔天在台北車站東三門集合，一起搭機捷「上班」。

冠佑說：「今天我坐機捷過來的，我覺得滿有趣的，不會塞車，沿途風景滿漂亮。」更透露在機捷聽到旁邊的人窸窸窣窣閒聊：「下一站是棒球場，今天不知道是哪兩隊在打。」因此他希望全場2.4萬名歌迷大聲高歌，讓場外的人都知道是五月天在棒球場開唱，但團員們聽到後，又馬上開起黃腔，逼問冠佑：「什麼吸吸叔叔？」

五月天前晚化身「第五分隊」搭乘「大無限航空母艦」，與日本經典超人角色「超人力霸王」涅歐斯、歐布、傑洛一起對抗邪惡反派「黑暗巴爾坦」拯救地球。

化身第五分隊抗反派

先前五月天在歌曲〈少年他的奇幻漂流〉MV就邀請「超人力霸王」涅歐斯來拯救世界，對抗「黑暗巴爾坦」，這回五月天開唱，他們也「義氣相挺」飛越宇宙空降桃園，但黑暗巴爾坦追來，最後「第五分隊」和「超人力霸王」共同以音樂戰勝邪惡勢力。搞笑的是，阿信唱到〈傷心的人別聽慢歌〉時，黑暗巴爾坦也還隨著節奏搖擺，與全場歌迷一起狂嗨。

(中國時報)