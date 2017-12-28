老父遺願拱張菲回幕前

《綜藝菲常讚》走多元化路線，力求包攬老中青三代觀眾目光。

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中國時報
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張菲（菲哥）華視新節目《綜藝菲常讚》順利成型，他已故父親扮演最重要的推手！節目27日第二次錄影，菲哥有感而發表示，父親生前力拱他重回幕前，「爸爸過世前一天，在我身旁握拳打氣說『上！』」意指要快回幕前。

菲哥重回綜藝舞台，昨錄影反被模仿張帝的陳為民虧：「大家都非常的想念你，這次千萬不要隨便離開，我們還以為你跟豬哥亮去。」錄影後想起爸爸的遺願，菲哥心情百感交集。

力求節目年輕化

菲哥近7年沒主持，再復出的他不再是以往的「猶豫先生」，節目製作人陳國華昨說，菲哥只是更注重細節，在某些細節上思考較久。陳國華從昔日菲哥節目的來賓變成操盤手，「我覺得菲哥變得更圓融、更願意傾聽我們無厘頭的想法。面對這樣玉皇大帝級的藝人，雖然資深藝人對外景可能會有不確定感，但菲哥願意傾聽，這就是種很不一樣的思維。」

菲哥新出發，昨日錄影除了沿用他熟悉的資深藝人如檢場、康康外，更選用新生代歌手如玖壹壹，「沒主持這幾年，所有節目都會看，認識玖壹壹是因為他們被人惡搞的歌詞，雖然很黃，但我也覺得很好聽」。昨晚更邀張信哲上節目說說唱唱，力求節目年輕化。

《菲常讚》製作單位「十全娛樂」打造菲哥新節目，除了維持菲哥說學逗唱本領外，也將走向戶外，展現菲哥陽光的一面。此外，菲哥喜歡在其節目中玩「皇上選妃」橋段，每年年終都會選他心中的十大美女，他昨欽點蕭薔、林依晨、張鈞甯是寶島之美；大陸則是迪麗熱巴、范冰冰；林志玲和Hebe兩人是醜小鴨變天鵝的代表。

(中國時報)

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