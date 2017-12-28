小楊過轉大人保護女生不曬愛

吳磊帥氣出席18歲慶生會，電翻粉絲。（取材自微博）

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中國時報
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吳磊（左）演小楊過，與「小龍女」陳妍希站在一起沒有違和感。

3歲就出道拍廣告的吳磊，2年前以《琅琊榜》中的「小飛流」一角暴紅，成為新實力派小鮮肉，他在中天綜合台8點金庸武俠大戲《神鵰俠侶》飾演小楊過，將率性調皮的少年楊過詮釋得活靈活現，在長大由陳曉接手前，吳磊與陳妍希扮演的小龍女互動自然又可愛，表現完全不輸成年楊過。

吳磊26日剛滿18歲、正式「轉大人」，他在慶生會上舞劍展現武俠小生風采，隨後又以吉他自彈自唱，迷倒粉絲。大方寵粉的吳磊更自掏腰包贈送粉絲限量版「聲紋戒指」，只要用手機掃描戒指，隨時能聽到吳磊親聲問候：「親愛的你們，替我照顧好自己喔。」

孝順懂事的他也在聽到媽媽寫給他的信時忍不住淚崩，向媽媽告白：「兒子成年了，以後換我和姊姊來保護您，好嗎？」感動現場所有人。被問到成年了有沒有準備談戀愛？吳磊超Man又貼心地笑說：「如果談戀愛的話也不會公開，因為想要保護女生。」

從小是暖男

其實吳磊從小就是「小暖男」，陳妍希拍《神鵰俠侶》時因圓潤臉蛋被譏為「小籠包」，當時才15歲的吳磊喊話相挺：「不管外界怎麼看她，她就是我的姑姑，永遠都是。」現實中，陳妍希與吳磊相差16歲，但對戲卻毫無違和感；當楊過長大成人換陳曉登場時，網友更發現吳磊與陳曉長相簡直像親兄弟一樣，大讚導演選角眼光精準。

(中國時報)

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