周興哲人氣夯 產值衝億

2017年12月28日 04:10 中國時報 楊宗翰 報導

周興哲（Eric）27日為新專輯《如果雨之後》舉辦記者會，女神兼好友許瑋甯到場助陣，2人結識於偶像劇《16個夏天》，許這回不僅獻聲合唱新歌〈黏黏〉，更擔任MV女主角，上演環抱、磨鼻子、清純床戲等浪漫情節，周給予高度評價：「歌聲可愛，唱出甜蜜感覺！」

周興哲請到許瑋甯開金口，她昨自嘲錄音時重感冒，「邊喝枇杷膏才錄完」，姊弟情感不來電，被問到感情狀態，周興哲回：「我現在單身，有過去戀愛經驗，我的歌才會有感情。」主持人陶晶瑩則提醒「出門要小心點，會有狗仔跟」。

收金幣金力充沛

他被索尼音樂封為「含金量最高」藝人，已接下耳機、手機、巧克力等代言，粗估總產值近億，索尼音樂中國大陸暨台灣首席執行官周建輝站台，送上「純金99」道具金幣預祝他「金」力充沛，再贈上一瓶他出生年份1995年紅酒，象徵22歲的他大展男人味「越陳越香」。

外傳他將跳槽華納音樂成為林俊傑師弟，他保守說：「隨緣，杉哥（陳澤杉）很喜歡我的創作。」

他人紅是非多，日前捲入與音樂老師古馳的編曲付款糾紛，他澄清後續交給經紀公司處理，有感而發：「身為老師會寫信傷害自己的學生，不太是老師該做的榜樣。」他也表示自己非常堅強，會繼續努力做音樂。許瑋甯則貼心喊話：「做任何工作都得夠堅強，我們有群組聯繫、吃飯，可以在旁邊陪著你。」

(中國時報)