劉奕兒每天向洪天祥報到

劉奕兒（右）常和洪天祥在健身房約會。（取材自IG）

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中國時報
專訪

目前正忙於拍新片的劉奕兒直到過年才有長假，她日前抽空與男友洪天祥（Jimmy）慶祝耶誕，表示Jimmy雖也在台，無奈2人工作都太忙，見面時間不多，甚至只能迅速交換禮物：「連吃晚餐的時間都沒有！」

她相當呵護這段感情，自知演員身邊常圍繞不同的人，又容易和男演員有親密接觸，為讓對方安心，就算沒碰面，至少每晚都會互道晚安，有時還主動到Jimmy辦公室探班，「我每次都會說來找『教官』報到了！」

交換禮物抽到狗碗

Jimmy專精於健身，劉奕兒也經常向他求教，還會用照片記錄下2人運動時的模樣，她笑說手中都握有彼此的醜照，為維護對方形象，不敢隨便亂放上網路，「就當作把柄囉！」耶誕節雖匆忙度過，2人仍用心準備數份禮物，連家中小狗都有份，但「一家三口」抽禮物時，劉奕兒竟然抽到狗碗，只好答應Jimmy下次用狗碗吃飯，小兩口的情趣相當搞笑！

拍戲時如何聯繫感情？劉奕兒說：「他會規定我要講晚安，就算太累也至少要留個語音，但最希望是有一通電話。」不過她很調皮，明知Jimmy習慣晚起，還想要求對方每天對她說早安，她也吐槽他從來沒做到。

過去緋聞男友柯震東近日心情不佳，IG發文一度讓影迷擔心他有輕生念頭，劉奕兒得知後相當訝異，因為只知對方與李毓芬分手的消息，完全不知後續狀況，表示會在公司尾牙時關心對方。

(中國時報)

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