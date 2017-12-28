看101煙火 跨年派對吃大餐

2017年12月28日 04:10 中國時報 何書青 報導

寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳的跨年煙火派對，賓客可以暢快享用義式美食。（寒舍艾麗酒店提供）

台北君悅酒店Ziga Zaga推出的跨年限定套餐。（台北君悅酒店提供）

Just Grill跨年煙火海陸派對上有豐盛的開胃沙拉吧。（Just Grill提供）

莫爾頓牛排館位在45樓，俯瞰台北大片夜景，氣氛浪漫。（莫爾頓牛排館提供）

12月31日跨年夜，這個全世界引頸期盼的大日子，少不了和親朋好友一起倒數看煙火、開派對，台灣最受矚目的台北101跨年煙火秀，年年吸引國內外遊客朝聖，日前更被Hotels.com評選為「全球5大跨年煙火」。台北101周遭的飯店、餐廳擁地理位置優勢，跨年夜紛紛延長營業時間、端出跨年特餐，跟賓客一起送舊迎新！

台北君悅酒店是讓人第一個想到看煙火吃大餐的好地方，跟台北101只有一街之隔，飯店內的餐廳跨年活動豐富，最熱門的是2樓的凱寓廳，從晚上10點起到凌晨1點舉辦跨年派對，在露台上就能欣賞超近距離煙火秀，一旁的美味料理和佳釀特調都無限享用，現場還有熱力四射的樂音炒熱氣氛、互動魔術表演、塔羅牌占卜等節目助興，每位3280元＋10％。

飯店內其他餐廳像是Ziga Zaga、Cheers歡飲廊也都推出跨年限定大餐，各自都有「續攤」的跨年派對，參加派對的賓客在準備倒數時，可以到飯店特別規畫的特區看煙火。

波士頓龍蝦獻客

寒舍艾麗酒店6樓的La Farfalla義式餐廳，圍繞著空中花園，大片落地窗往外看就是近在眼前的台北101，跨年夜時結合義大利傳統美食和象徵新年好運的經典料理，在晚上6點至10點以全自助形式推出「歲末團聚晚餐」，每位2018元＋10％，還送半隻波士頓龍蝦；緊接著晚上10點半到凌晨1點則是重頭戲「跨年煙火派對」，讓賓客把義式創意美食盡情吃到飽、大口暢飲氣泡酒，今年還有跨年限定、富台灣特色的金桔舒芙蕾和紅心芭樂雙層白起司，派對每位2800元＋10％。

晶華限量1泊2食

信義誠品書店6樓的Just Grill，有挑高2層樓、正對台北101的大面落地窗景好視野，31日晚上9點半到凌晨12點半推出每套9800元＋10％的「跨年煙火海陸派對」，有雙人份的澎派海陸大餐，加上紅、白酒讓賓客痛快喝，知名DJ以熱鬧的沙發電音貫穿全場，晚間11點50分一到，服務人員帶賓客到誠品大樓7樓花園，品啜迎賓飲、倒數計時看煙火。

台北晶華酒店也和Just Grill結合，在31日限量推出1泊2食住房專案，房客可以在晚上5點到9點先享用一頓Just Grill的雙人大餐，吃飽喝足後就住進舒服的豪華客房（部分有101景觀），在五星級的私人空間裡優閒跨年，隔天享受柏麗廳自助早餐2客、紅白酒、迎賓水果和早報招待。

莫爾頓贈開胃菜

位於45樓的莫爾頓牛排館在信義區居高臨下，一覽無遺台北夜景，101清晰可見，跨年當然也祭出限定套餐，從到店必點的龍蝦濃湯、雞尾酒珍寶蝦等海鮮開胃菜，經典主菜像是肋眼牛排、菲力牛排、比目魚佐珍寶蟹肉等都在菜單上，跨年夜還特別加贈迷你鮪魚塔塔讓賓客開胃，跨年套餐每位5188元＋10％。

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(中國時報)