靦腆魏德聖人前演戲害羞

2017年12月28日 04:10 中國時報 鍾志均 專訪

宋欣穎導演執導動畫片《幸福路上》找來魏德聖配音，飾演「知識青年」阿文表哥，是女主角的心靈導師。魏導首次「導而優則演」，自曝當初是半推半就上場，「叫我演，還是會尷尬。」靦腆的他，表示當初跟公司同仁一起看試片，「他們一聽到我的聲音就笑，我就不好意思了！」

魏德聖被問首次演戲有沒有酬勞？他開玩笑問宋欣穎：「有給我嗎？還是被公司同仁A走了？」宋笑說，當初魏導說不要收錢，最後包了紅包給他。是否還有下次演出？魏說：「對表演還是不習慣，不敢在眾人面前表現。」他自虧：「我在浴室裡會是很好的演員。」

自比薛西弗斯

宋欣穎曾以記者身分採訪過魏導，對魏導的短片《七月天》印象深刻，「後來角色定好後，有人提議魏導來演出，二話不說就定案。」魏打趣：「當初被找上的感覺很莫名，都是旁人一直跟我說我可以。」他說片中最難的是將中文翻成台語，「有些台詞太文言，大概要牧師才辦得到。」

魏說當時配音花了半天時間，「看到那人物好像為我而設定，才勉為其難答應。」他說自己是帶著幫忙朋友的心態去演出，「後來看到成品覺得蠻值得的，（對演戲）感覺有一點點自信，能參與其中很榮幸。」

該片透過80年代的各種變遷，探究現代人追求的幸福，魏表示自己正享受成為一個理想人士，身處電影領域中很幸福。

他目前忙於籌備電影「台灣三部曲」，自比希臘神話中的薛西弗斯，「每天搬石頭上上下下，期待哪天能成功到達山頭。」《幸福路上》明年1月5日在台上映。

(中國時報)