迪麗熱巴變髮坦承死腦筋

2017年12月28日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

人氣女星迪麗熱巴因演出《三生三世十里桃花》在兩岸三地獲得高人氣，電影華語版《解憂雜貨店》也將在台上映，她一改之前古裝美女形象，在片中首度嘗試紫色超級短髮，與王俊凱及董子健扮演從小一起長大的兄妹，她透露在接拍之前，手上恰好擁有三本原著小說，就在一口氣看完小說後接到該片演員徵選，導演甚至將原著中的男性角色改成女性，由她演出「彤彤」一角，她大呼幸運也格外珍惜這段緣分！

迪麗熱巴在片中是熱愛音樂的吉他少女，她為了角色在片場總是吉他不離手，一有空檔便躲起來努力練習，希望可以更融入角色的心境。而片中角色彤彤是一個遇事非常執著的人，迪麗熱巴坦言在現實生活執拗程度不輸彤彤，她說：「我也有非常死腦筋的時候，雖然也會去聽取別人的建議，最終執著還是戰勝所有想法。」

出身新疆維吾爾族的迪麗熱巴在楊冪旗下被捧紅，近日卻被揭露以個人名義成立上海鏡硯影視文化工作室，隨即被質疑是翅膀硬了想脫離楊冪「嘉行傳媒」，不過楊冪方面立刻對外解釋是刻意讓藝人獨立，以方便財務、稅務管理，強調和迪麗熱巴之間沒有不和，公司和藝人團隊維持良好關係。但陸媒又推測，以迪麗熱巴目前走紅的程度，有機會自立門戶成為楊冪的對手之一。《解憂雜貨店》明年1月19日上映。

(中國時報)