迪麗熱巴變髮坦承死腦筋

迪麗熱巴在《解憂雜貨店》嘗試紫色短髮的新造型。

友善列印
中國時報
報導

人氣女星迪麗熱巴因演出《三生三世十里桃花》在兩岸三地獲得高人氣，電影華語版《解憂雜貨店》也將在台上映，她一改之前古裝美女形象，在片中首度嘗試紫色超級短髮，與王俊凱及董子健扮演從小一起長大的兄妹，她透露在接拍之前，手上恰好擁有三本原著小說，就在一口氣看完小說後接到該片演員徵選，導演甚至將原著中的男性角色改成女性，由她演出「彤彤」一角，她大呼幸運也格外珍惜這段緣分！

迪麗熱巴在片中是熱愛音樂的吉他少女，她為了角色在片場總是吉他不離手，一有空檔便躲起來努力練習，希望可以更融入角色的心境。而片中角色彤彤是一個遇事非常執著的人，迪麗熱巴坦言在現實生活執拗程度不輸彤彤，她說：「我也有非常死腦筋的時候，雖然也會去聽取別人的建議，最終執著還是戰勝所有想法。」

出身新疆維吾爾族的迪麗熱巴在楊冪旗下被捧紅，近日卻被揭露以個人名義成立上海鏡硯影視文化工作室，隨即被質疑是翅膀硬了想脫離楊冪「嘉行傳媒」，不過楊冪方面立刻對外解釋是刻意讓藝人獨立，以方便財務、稅務管理，強調和迪麗熱巴之間沒有不和，公司和藝人團隊維持良好關係。但陸媒又推測，以迪麗熱巴目前走紅的程度，有機會自立門戶成為楊冪的對手之一。《解憂雜貨店》明年1月19日上映。

(中國時報)

杜季祥念報紙練口條

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。