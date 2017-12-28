2017年12月28日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

VALENTINO GARAVANI Free Rockstud Spike白色鉚釘裝飾暖粉色斜背包，5萬7000元。（VALENTINO提供）

VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli藉2018早春系列揮灑熔爐文化，並以品牌優雅本質融入運動、嘻哈等街頭符碼，模特（右）穿蕾絲嵌花夾克9萬9500元、蕾絲嵌花過膝裙6萬9500元；模特（左）穿VALENTINO脣膏波浪印花蕾絲嵌花洋裝22萬6000元、脣膏波浪圖紋貼飾刺繡外套18萬4000元。（羅永銘攝）

VALENTINO GARAVANI皮草裝飾人字拖，2萬4800元。（VALENTINO提供）

VALENTINO GARAVANI心形鉚釘裝飾硬殼手拿包，8萬6500元。（VALENTINO提供）

浪漫的民族風情依然是本季重要元素之一，並透過品牌拿手的珠繡、蕾絲拼貼等方式呈現，模特穿VALENTINO多彩花卉貼飾刺繡連帽外套34萬6000元、VALENTINO GARAVANI Free Rockstud Spike鉚釘裝飾拖鞋2萬4800元，拿VALENTINO GARAVANI Free Rockstud Spike鉚釘裝飾提包5萬2000元。（羅永銘攝）

運動風對當今時尚界的威力不可小覷，連以優雅仙女裝打出名號的VALENTINO，在2018早春系列都得融入街頭態度，讓身為品牌好友的知名女星范冰冰也甘願拋下飄逸紗質洋裝，日前改以一襲粉嫩色系運動夾克外搭及膝裙現身活動現場，展露青春氣息。

摩登線條 活力十足

VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli藉2018早春系列審視當今個人風格發展史，以其喜愛的城市紐約為故事場景，發展出融合運動嘻哈、民族風情的明日篇章。如同探索文化大熔爐般，系列自浪漫本質出發拼貼多樣靈感，大量使用較少出現於品牌的彈性尼龍及丹寧布料，並以抽繩、螺紋束口等細節刻畫活力十足的摩登線條。

俐落版型 華麗實穿

而俐落版型中仍保留奢侈品的工藝價值，粉紅、嫩綠等鮮亮色系中，穿插隱形蕾絲貼花、珠繡、手縫亮片等細膩層次，加上源自品牌1972年高級訂製服的玫瑰印花及出自英國設計師Zandra Rhodes的脣膏波浪圖騰，為實穿輪廓添入一絲華麗筆觸。

配件方面，更是洋溢好動元素，換上白色鉚釘的Rockstud Spike系列推出新穎的腰包、半圓形保齡球包等造型，足下還增添了襪套運動鞋和皮草裝飾人字拖等輕鬆款式，為都市生活備好自信的隨興態度。

(中國時報)