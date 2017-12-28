板橋大遠百 生日慶比照周年慶

板橋大遠百生日慶元旦開跑，男模（左）穿Ted Baker DARTMOR長褲5280元、PORT外套1萬4780元、THE MONK襯衫4680元，持TravelMall旅行電動按摩手動充氣枕2180元。女模（右）穿Ted Baker ATISANA洋裝1萬1980元，拿的單品分屬SHISEIDO東京櫃全效水嫩組（左手），價值6352元、優惠價2870元；百優經典組（右手），價值5476元、卡友價2340元，皆限量30組。（鄧博仁攝）

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中國時報
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板橋大遠百生日慶Kanebo COFFRET D’OR輕透粉潤口紅，價值3385元、卡友價1602元，限量30組。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百生日慶OSIM白馬王子按摩椅，原價16萬8000元、特價14萬3800元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百生日慶SISLEY馬海毛上衣，原價4380元、特價3066元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百生日慶金色三麥澎湃桌宴，8000元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百生日慶特賣，Michael Kors ANABELLE天藍色提包，原價2萬1200元、特價6360元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百6周年生日慶滿千送百回饋

板橋大遠百從10月周年慶一路旺到年底，緊接著新年第一檔就超殺，元旦至1月22日舉辦「6周年生日慶」，精品特賣1折起、冬衣2折起、美妝特惠組3折起，再搭配滿千送百最高回饋17％。跨年夜、元旦下探12度，可趁優惠添購冬衣，或買尾牙家用家電禮品、尾牙聚餐、年前除舊布新都是好時機。22天目標衝7億元，要較去年業績增5%。

優惠多元 商品豐富

除了購物優惠多元，還引進全新服飾品牌讓商品更豐富，包括男裝Hartmont & Baline、明年1月4日進駐的KENZO、1月5日改裝重新開幕的Longchamp新形象概念店；創立30周年的Ted Baker則以皇宮庭園為靈感，設計男女系列服飾。

此外，延續去年4天破千萬元的買氣，1月4日至7日再辦唯一一場的「Michael Kors年度特賣會」，男女包款、鞋履、服飾全面1折起；1月1日至6日同步有GAP秋冬出清優惠全面4折起，消費滿1666元送驚喜禮，每日限量66名，滿足輕奢、快時尚購物樂趣。

元月壽星 歡慶開趴

辛苦工作犒賞自己，或是尾牙預備大獎，超過94%用家滿意推薦的OSIM白馬王子按摩椅，原價16萬8000元、特價14萬3800元，約86折，若搭配滿千送百更划算。另，生日慶期間也邀元月壽星歡慶開趴，推出獨享的多國風味料理；新葡苑尾牙精選、金色三麥彭湃桌宴、非常泰Thai5人尾牙春酒，優惠價在3888元至8880元間，適合公司行號團聚；除夕年夜飯即日起也開放訂位，都可邀親朋好友共享佳餚。

(中國時報)

名媛蔡佳宸玩出byFanny 百貨慶元旦 禦寒商品23折起

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