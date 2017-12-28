百貨慶元旦 禦寒商品23折起

統一時代百貨台北店元旦1月1日當天午茶時段，憑當日不限金額發票、喊出新年新希望，即可兌換星巴克精選咖啡及棉花糖巧克力手工餅乾。 （統一時代百貨提供）

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中國時報
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1.京華城kiki粉色毛帽外套，原價3980元，特價2780元。（京華城提供）
2.大葉高島屋MARELLA焦糖駝色長大衣，原價4萬9600元，特價3萬7200元，限量5件。（大葉高島屋提供）
3.統一時代百貨台北店RANDA麂皮絨毛尖頭踝靴，原價2680元，特價1280元，限量10件。（統一時代百貨提供）

百貨搶跨年最後一波商機；統一時代百貨台北店1月17日前全面下殺7折起，更推出近12%回饋，12月31日前持行動會員APP單筆消費滿3000元送300元電子抵用券、聯名卡滿6000元送百元商品抵用券；元旦當天再祭3大活動，包括憑當日不限金額發票喊出新年新希望，即可兌換星巴克咖啡及手工餅乾。

大葉高島屋則是在1月14日前推出禦寒配件5折起優惠，而為了回饋卡友，1月1日當天早上11時起憑大葉高島屋聯名卡或玫瑰寶寶卡，以及同卡號已集點數的11月、12月於全館單筆消費滿588元以上發票，即贈限量2018幸運袋1份，內含大葉高島屋百元禮券及精美禮品，另外1月6日下午3時將有日本傳統的迎新搗麻糬實演秀。

京華城則是在1月10日前保暖商品優惠下殺23折起，當日消費累滿4500元送400元商品券，刷京華卡當日累4500送500，刷京華卡或持Living Card單筆消費滿2000元，即抽「日本福岡雙人自由行」及「台東知本老爺酒店精緻套房住宿券」，12月29日至1月1日刷京華卡或持Living Card單筆消費滿千抽ASUS ZenPad 10。

(中國時報)

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