導入生鮮 祭量販價 超商搶食機

2017年12月28日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

FMC黑胡椒牛柳，110元，FMC指定冷凍菜餚1/30前任選2件省50元。（全家提供）

萊爾富Cstore主打商品9折優惠，並領先開放全台各家銀行信用卡結帳，也開通多種行動支付工具。（萊爾富提供）

7-11著力於海鮮預購，北海道大干貝，每包500g，799元。（7-11提供）

7-11生鮮蔬菜-台塑有機山茼蒿，42元。 （7-11提供）

FMC檸檬奶油鮭魚170元，FMC指定冷凍菜餚1/30前任選2件省50元。（全家提供）

OK超商引進台塑酸菜白肉鍋，是小家庭加菜好選項，189元。（OK提供）

OK超商引進味王紅燒牛腩，38元。（OK提供）

因應小家庭與單身人口上升，便利商店逐漸超市化，不但導入生鮮蔬菜、火鍋菜盤等即時自煮性食材；現在連整個超商都推出「量販價格」，消費者不用跑到超市，就近即可享受低價，甚至進一步打破24小時營業的傳統，晚上11點打烊，以降低營運成本，為未來小資經濟主流鋪路。

萊爾富成立新品牌「Cstore」，以小坪數店面進駐住宅區，從早上7點營業至晚上11點，希望透過人工時數的縮減，將商品以「量販店」的便宜價格回饋消費者。目前已開幕台北市西湖店（內湖區）、台北市日出店（文山區）及桃園市文青店（龜山區），預計未來3年擴展至500家門市，深入鄉村與都會區，與傳統超市搶攻小家庭商機地盤。

7-11、全家、OK導入生鮮食材、小料理包行之有年。全家近期推出精進版剪刀經濟商品，包含彩椒雞丁、客家小炒、家常炒豆干料理包。購買後只要拿出剪刀，剪開包裝，依照指示步驟拌炒，免清洗、免調味，簡單就能上菜。

7-11也在576間門市設立「台塑有機蔬菜專區」，提供超過20款生鮮蔬菜、黃金玉米棒、石安牧場動福蛋等食材，尤以住宅、辦公、轉運站等商圈賣最好，多為上班族下班就近購買、直接帶回家，不用到大賣場去人擠人。而推出2年的海鮮預購，也為預購服務創造1年上千萬的業績。

(中國時報)