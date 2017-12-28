裕隆與社企合作推動 無障礙旅行全家樂

2017年12月28日 04:10 中國時報 陳大任 報導

格上租車提供可自駕V7，以及各地計程車隊V7友善好司機組成「V7幸福輪轉手」串連旅程，提供最佳化的福祉用車服務。（裕隆提供）

家中若有行動不便的親人，想一同出門旅遊都是件大事，裕隆集團與社會企業合作，一方面利用Luxgen V7福祉車無障礙的商品特性，再規畫出北中南6個特色友善農村全程無障礙的小旅行遊程，一起推動友善小旅行計畫

裕隆集團表示，友善旅遊的設計是為行動不便的朋友提供除了就醫就學外，享受出門走走與旅行的舒適體驗。透過一台車、一家人的家庭旅行模式，鼓勵行動不便的家人、朋友一同創造休閒出遊意願，找回生活的自由與自主。

裕隆集團也觀察到在目前無障礙計程車運作實務上，存有供需不均造成司機載客營運壓力與使用者體驗不佳的問題，於是整合跨領域資源，串連旗下格上租車V7與無障礙計程車組成「V7幸福輪轉手」，將遊程集結成《9453友善旅人誌》，提供每個行動不便者家庭一份實用、創造行動力的友善家庭旅行指引。

9453友善旅人誌網址為：http://9453.OurCityLove.com。參與臉書活動還可抽免費開休旅車帶全家人出遊的機會，活動網址：http://Facebook.com/9453Traveler。

(中國時報)